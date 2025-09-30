FIT 2025: Convenio con la Cámara de Comercio LGBTIQ+ y vuelos General Pico – CABA

Una delegación de la Secretaría de Turismo de La Pampa participó de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), el encuentro más importante del sector, que se desarrolló -del 27 al 30 de septiembre- en La Rural de Buenos Aires.

Durante las cuatro jornadas, miles de personas pasaron por el stand pampeano, que ofreció una agenda intensa de actividades artísticas, anuncios de gestión y alianzas estratégicas. La participación reafirmó que la provincia sigue impulsando su turismo y proyectando su identidad en el plano nacional e internacional.

Además, más de 40 referentes de distintas localidades de La Pampa participaron activamente en el stand, exponiendo su oferta turística, como también lo hizo el sector privado, dándole su lugar importante en esta Feria. Tal como promueve el gobernador Sergio Ziliotto, esta articulación permitió mostrar la diversidad de propuestas que ofrece la Provincia, desde experiencias en la naturaleza hasta la riqueza cultural y gastronómica.

El fin de semana estuvo marcado por el arte y la autenticidad pampeana. La banda santarroseña Questo Quelotro fusionó rock, funk y hip-hop en una presentación que hizo vibrar al público, mientras que la voz de Laura Gómez Weizz llenó el espacio con la fuerza de la música popular, emocionando a visitantes de todo el país.

CONVENIOS

La agenda de gestión incluyó la firma del Convenio Marco Regulatorio con FAEVYT, un paso clave para garantizar calidad y profesionalismo en el servicio turístico provincial. También se concretó una reunión estratégica entre la Secretaría de Turismo y la Universidad Nacional del Delta para trabajar en la ruta de los Descendientes de los Alemanes del Volga, iniciativa que busca consolidar el sureste pampeano como destino temático.

En otro momento de la feria, el especialista Marcos Cenizo ofreció la charla “En el medio del Todo”, donde se destacó el valor del patrimonio natural de la provincia. En ese marco, se presentó el nuevo producto turístico de La Pampa: la observación de aves, una propuesta que amplía y diversifica la experiencia de quienes visitan las áreas naturales.

La visión de un turismo inclusivo también se materializó con la firma del Convenio de Cooperación Mutua con la Cámara de Comercio LGBTIQ+ Argentina (CCGLAR), reafirmando el compromiso con un turismo abierto y diverso.



HITO DE CONECTIVIDAD

El cierre de la participación pampeana llegó con un anuncio largamente esperado: el regreso de los vuelos a General Pico por American Jet. Esta ruta aérea, inactiva por más de una década, volvió por la iniciativa del Gobierno provincial, que logró la articulación con el municipio local y el sector privado, generando un hito para la conectividad y la reactivación económica del norte pampeano.

Con una agenda que combinó cultura, naturaleza, inclusión, conectividad y el fuerte acompañamiento del sector privado, la presencia de La Pampa en FIT 2025 dejó en claro su compromiso con la innovación y el crecimiento estratégico. La Provincia se consolidó como un destino vibrante, original e imperdible, capaz de atraer miradas y generar nuevas oportunidades en el turismo.