General Pico: Comienza a funcionar la Oficina de Gestión Común en el Fuero Laboral

Mañana miércoles 1° de octubre comenzará a funcionar la Oficina de Gestión Común para los juzgados de primera instancia en lo laboral de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en General Pico. Su creación fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia a través del acuerdo 21/25.

La medida réplica lo que ya se hizo en otros fueros. Este modelo de gestión ya rige para los juzgados de primera instancia en lo Civil, Comercial y de Minería y los juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial; y para los juzgados de primera instancia de Ejecución, Concursos y Quiebras de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Santa Rosa.

El objetivo de esta transformación es mejorar la gestión, optimizar los procesos y modernizar las estructuras jurisdiccionales para ofrecer un servicio de justicia más eficiente y eficaz; a la vez que forma parte de la política institucional de innovación y modernización que el STJ viene llevando adelante.

Las funciones de la Oficina serán: a) planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de trabajo de los juzgados laboral para mejorar la calidad del servicio de justicia; b) asistir a los magistrados en la función jurisdiccional durante todo el proceso judicial; c) llevar adelante la gestión administrativa de los recursos materiales y humanos necesarios para un adecuado funcionamiento; y d) coordinar y gestionar acciones institucionales con organismos internos y externos al Poder Judicial, para establecer mecanismos eficientes de interacción para un mejor tratamiento de las causas judiciales.

Paralelamente se aprobó el reglamento de la Oficina y organización, lo que implicará una estructura administrativa única para todos los juzgadores laborales. Además la OGC tendrá una coordinación general y estará conformada por tres unidades, una de Atención al Público y Trámites Organizativos y dos de Despacho y Seguimiento de Causas.