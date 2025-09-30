La Facultad de Ingeniería dictará un curso de IA para docentes y estudiantes

La Facultad de Ingeniería de la UNLPam dictará, desde el jueves 9, un curso virtual titulado «Aprender con IAG: El desafío de guiar hacia un uso consciente», y se encuentra destinado a docentes de cualquier nivel educativo de la provincia de La Pampa y a estudiantes avanzados de carreras de formación docente.

Este espacio de formación busca diseñar y desarrollar estrategias didácticas innovadoras que permitan al personal docente integrar la inteligencia artificial generativa (IAG) en propuestas de enseñanza para guiar a estudiantes en un uso consciente y responsable de estas tecnologías.

La metodología se enmarca en un enfoque de formación docente continua, centrada en la práctica profesional y la resolución de problemas reales en el ámbito educativo. Se promoverá la reflexión constante sobre la práctica docente, fomentando la construcción colectiva de saberes y el trabajo colaborativo.

Modalidad de dictado:

Virtual a distancia, el curso contará con dos encuentros sincrónicos, uno al inicio el 09 de octubre a las 18.30 horas y uno al culminar, el día 29 de octubre a las 18.30 horas. También se deberá realizar la entrega de un trabajo final integrador con fecha límite al 9 de noviembre. .

El entorno virtual será el Campus Virtual de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam. El curso se desarrollará por completo en la plataforma Moodle, espacio que propiciará la interacción entre docentes y participantes, el acceso a recursos educativos, la realización de actividades prácticas, la comunicación constante y la evaluación.

Crédito horario total: 30 horas reloj.

Cuenta con 4 módulos, los cuales se detallan a continuación:

Aprender a conocer: Aproximación experimental a la IAG. Dimensión didáctica. (Semana 1 – del 09/10/2025 al 14/10/2025).

Aprender a ser: Dimensión pedagógica en el desarrollo de las habilidades del futuro. (Semana 2 – del 15/10/2025 al 21/10/2025).

Aprender a hacer: Metodologías de aprendizaje activo. (Semana 3 – del 22/10/2025 al 28/10/2025).

Aprender a vivir juntos: Dimensión ética en el abordaje de IAG. Preguntas clave y reflexiones para la integración de multialfabetismos e inteligencia aumentada. (Semana 4 – del 29/10/2025 al 04/11/2025).

Requisito de Inscripción:

Ser docente de cualquier nivel educativo de la provincia de La Pampa. Ser estudiante avanzada/o de carreras de formación docente comprendidas en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa (75% de aprobación de las mismas). Ser docente de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam.

Fecha de inicio: 09/10/2025

Arancelamiento: $40.000 (pesos cuarenta mil).

Link de preinscripción desde este enlace

Una vez realizada la preinscripción, recibirá un correo con información detallada sobre la cuenta a la cual realizar la transferencia correspondiente.

Previo al inicio del Curso se enviará el enlace y los datos de ingreso para el aula virtual.