Milei gastó 300 mil dólares en tres aviones para ir a Ushuaia y suspendió la caminata por falta de gente

Javier Milei usó tres aviones del Estado Nacional para trasladarse a Tierra del Fuego con el objetivo exclusivo de realizar actos de campaña política y pese a eso tuvo que suspender una caminata por Ushuaia por falta de gente. Había sólo 70 personas y se volvió al hotel.

El presidente que dijo que lucharía contra la casta usó todo el aparato del Estado para su propia campaña. La utilización del avión Lear 60, representa un costo mínimo de 30 mil dólares el traslado ida y vuelta de Buenos Aires a Ushuaia.

El Avión Boeing 737, con capacidad para 180 pasajeros, mínimamente tiene un costo operativo en combustible de 100 mil dólares. Esto se debe a que tiene una carga de 10 mil kilogramos/litros, al valor de 1 dólar el Kg lt.

Mientras que el avión Twin Otter, es utilitario con capacidad para 20 pasajeros, y como si fuera poco, fue registrado casualmente como un vuelo de LADE, con el fin de ocultar su utilización para campaña por parte del Presidente y su comitiva.

Pese a tamaño despliegue de recursos del Estado, Milei se vio obligado a suspender la caminata prevista por el centro de Ushuaia, en medio de un fuerte clima de tensión social.

Distintos sectores se movilizaron al mismo tiempo: por un lado el sindicato de la UOM, por otro el ámbito docente y estatales, además de vecinos que se manifestaron con banderas argentinas. La presencia de tantos grupos con reclamos diversos generó un escenario complejo y con enfrentamientos verbales y físicos. «¡Tres por ciento, tres por ciento!», le cantaron a Milei.

Uno de los detonantes principales fue la dramática situación de los trabajadores textiles. La empresa Australtex, la última gran textil que quedaba en la provincia, cerró tras una decisión de los funcionarios nacionales que afectó el régimen de área aduanera especial. Por esto quedaron entre 500 y 600 personas sin trabajo.

En este contexto, la caravana que preparaba Milei no logró superar las 70 personas, por lo que cada militante le costó a los contribuyentes más de 4000 dólares. Milei sólo habló dos minutos con un megáfono y se volvió al hotel.

La actividad más destacada de la jornada fueguina de Milei fue su visita a Newsan, el emblema de la empresa protegida por el Estado que los libertarios dicen odiar: su negocio está garantizado por un regimen de beneficios que paga el Estado y le cuesta a los contribuyentes unos 3000 millones de dólares por año.