martes 30, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Newcom: Los ganadores del torneo interprovincial en Racing Club de Castex

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Newcom torneo racingclub 29setiembre2025

Los equipos de Quehué en +40, Tercer Tiempo de San Rafael en +50 y Esto es Vida de Trenque Lauquen en +60 fueron los campeones del I Torneo Interprovincial de Newcom mixto que se realizó en el Coliseo Albo de Racing Club de Eduardo Castex.

«Fue un torneo con un nivel de competencia muy elevado y permitió que 300 personas nos visiten, recorran y muchos conozcan nuestra ciudad», destacó el coordinador de Racing Club, Carlos Sierra sobre el certamen, que contó con la participación de 28 equipos de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires en las categorías +40, +50 y +60 años.

Newcom torneo racingclub 29setiembre2025 1

En la categoría +40 se consagró campeón Quehué, tras derrotar en la final a Estudiantil de Eduardo Castex. Detrás clasificaron Los Pitufos de Trenque Lauquen.

Newcom torneo racingclub 29setiembre2025 2

Por otra parte, Tercer Tiempo de San Rafael (Mendoza) ganó en la categoría +50, donde derrotó a Sportivo Toay en la definición, y arribaron a las semifinales Unión y Amistad de Macachín y Malargüe 50 (Mendoza).

Finalmente, en la categoría +60 el primer puesto fue para Esto es Vida de Trenque Lauquen, y detrás se ubicaron Almas Libres de Santa Rosa, Unión y Amistad de Santa Rosa y Racing Club de Eduardo Castex.

Newcom torneo racingclub 29setiembre2025 3

«El balance fue altamente positivo porque durante el fin de semana se movilizaron aproximadamente 300 personas de otros sitios, que no conocían y pasearon para recorrer nuestra ciudad», expresó Sierra.

Además, enfatizó que el nivel de competencia «fue excelente». Y ejemplificó que estuvieron «dos equipos que fueron finalistas del torneo nacional de Malargüe, que tiene 12 años de trayectoria y en el que participan equipos de todo el país».

Newcom torneo racingclub 29setiembre2025 4

También aportó un dato estadístico: «Los partidos fueron muy parejos porque varios se definieron en tie break. Un partido promedio dura entre 40 o 45 minutos, y acá hubo partidos que se extendieron una hora o Sierra destacó que la actividad de newcom «tomó mucho impulso» y que en Racing Club están en formación.

Newcom torneo racingclub 29setiembre2025 5

«Tenemos 40 o 45 personas entrenando en el club, y aspiramos completar las tres categorías con gente de la localidad. Ayuda mucho a las personas adultas mayores para hacer una actividad física, comunicarse y relacionarse con gente», planteó.

«Muchos van a divertirse, pero a nadie le gusta perder y eso potencia la parte competitiva. Aunque lo ideal es que este deporte permita generar unión y amistad entre las personas, más allá de la competencia», agregó.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 23setiembreTecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateral
Antar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533