Newcom: Los ganadores del torneo interprovincial en Racing Club de Castex

Los equipos de Quehué en +40, Tercer Tiempo de San Rafael en +50 y Esto es Vida de Trenque Lauquen en +60 fueron los campeones del I Torneo Interprovincial de Newcom mixto que se realizó en el Coliseo Albo de Racing Club de Eduardo Castex.

«Fue un torneo con un nivel de competencia muy elevado y permitió que 300 personas nos visiten, recorran y muchos conozcan nuestra ciudad», destacó el coordinador de Racing Club, Carlos Sierra sobre el certamen, que contó con la participación de 28 equipos de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires en las categorías +40, +50 y +60 años.

En la categoría +40 se consagró campeón Quehué, tras derrotar en la final a Estudiantil de Eduardo Castex. Detrás clasificaron Los Pitufos de Trenque Lauquen.

Por otra parte, Tercer Tiempo de San Rafael (Mendoza) ganó en la categoría +50, donde derrotó a Sportivo Toay en la definición, y arribaron a las semifinales Unión y Amistad de Macachín y Malargüe 50 (Mendoza).

Finalmente, en la categoría +60 el primer puesto fue para Esto es Vida de Trenque Lauquen, y detrás se ubicaron Almas Libres de Santa Rosa, Unión y Amistad de Santa Rosa y Racing Club de Eduardo Castex.

«El balance fue altamente positivo porque durante el fin de semana se movilizaron aproximadamente 300 personas de otros sitios, que no conocían y pasearon para recorrer nuestra ciudad», expresó Sierra.

Además, enfatizó que el nivel de competencia «fue excelente». Y ejemplificó que estuvieron «dos equipos que fueron finalistas del torneo nacional de Malargüe, que tiene 12 años de trayectoria y en el que participan equipos de todo el país».

También aportó un dato estadístico: «Los partidos fueron muy parejos porque varios se definieron en tie break. Un partido promedio dura entre 40 o 45 minutos, y acá hubo partidos que se extendieron una hora o Sierra destacó que la actividad de newcom «tomó mucho impulso» y que en Racing Club están en formación.

«Tenemos 40 o 45 personas entrenando en el club, y aspiramos completar las tres categorías con gente de la localidad. Ayuda mucho a las personas adultas mayores para hacer una actividad física, comunicarse y relacionarse con gente», planteó.

«Muchos van a divertirse, pero a nadie le gusta perder y eso potencia la parte competitiva. Aunque lo ideal es que este deporte permita generar unión y amistad entre las personas, más allá de la competencia», agregó.