Boca Juniors tuvo un superávit récord de 25 millones de dólares

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y el vicepresidente Jorge Amor Ameal encabezaron la reunión de Comisión Directiva y se convocó a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 29 de octubre en la que se presentará la memoria y balance del ejercicio 2025.

El club anunciará un superávit histórico de 25 millones de dólares al cierre del ejercicio. Durante la reunión, los directivos repasaron las gestiones realizadas y el plan de obras de infraestructura en curso, las cuales buscan modernizar las instalaciones y preparar el terreno para la futura ampliación del estadio La Bombonera donde se está renovando la fachada, especialmente sobre la entrada de la calle Brandsen 805, además de mejorar las oficinas de socios y el pasillo de acceso.

También se remodelaron las cocheras y el playón de estacionamiento, ganando espacio y mejorando la seguridad con la incorporación de luminarias LED y cámaras de seguridad.

Además, en el complejo Pedro Pompilio, se está finalizando un nuevo comedor de 400 m² para el fútbol femenino que también incluirá oficinas y nuevos espacios de diseño en la estructura que antes era utilizada como gimnasio.

Por su parte, en el predio que el club posee en Ezeiza, el plantel volvió a practicar hoy bajo el mando del ayudante de campo Claudio Úbeda mientras se espera la reaparición del entrenador Miguel Angel Russo que permanece en reposo en su domicilio tras su internación la semana pasada en el sanatario Fleni, luego de superar un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

En este contexto, el delantero uruguayo Edinson Cavani y el mediocampista chileno Carlos Palacios tienen chances de jugar ante Newell´s el domingo de local ya que evolucionan favorablemente en sus respectivas lesiones. Cavani tuvo una lesión en el Psoas derecho mientras que Palacios que sufrió una distensión en el músculo pectíneo izquierdo.