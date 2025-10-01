Cometió una estafa, lo condenaron a prisión y tendrá que devolver 10 mil dólares a la víctima

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a Mauricio José Raiter, de 35 años, como autor material y penalmente responsable del delito de estafa en calidad de coautor; a la pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento y al pago de una indemnización a la víctima por el daño material y moral causado por el delito perpetrado, de la suma de diez mil dólares.

Mauricio José Raiter ingresó al domicilio de la damnificada, con acceso permitido por ésta última, merced al engaño telefónico que minutos antes dicha mujer había padecido, a raíz de un llamado telefónico a su línea fija. Allí desapoderó a la mujer de la suma de 10 mil dólares, que ella misma le entregó, presa del error al que fue inducida por la persona que la llamó por teléfono, retirándose Raiter con el botín.

Esa comunicación, fue realizada por una persona de sexo femenino, desconocida por el momento, a horas 13:00 aproximadamente. La damnificada recibió el llamado en su línea fija, notó que se trataba de una voz femenina, similar a la voz de su hija. Dicha persona le manifestó que estaba en el banco y que la habían llamado a la casa por un tema con los dólares.

Posteriormente, esta mujer en un momento le preguntó: «mami te acordás donde tenés los dólares», a lo que la damnificada le respondió que sí, luego esta persona le pidió que los buscara y clasificara los dólares por color y que si tenía más que los separara. Además agregó que iban a pasar a retirar los dólares unos contadores que trabajaban en conjunto con el banco. Al cabo de unos minutos se presentó Raiter y se llevó el dinero.

En este plan delictivo ejecutado por al menos tres personas (una que llamó a la víctima, otro que vino a su domicilio a buscar el dinero y un tercero o tercera que, estando al lado del llamador, coordinaba telefónicamente con el recolector el retiro de la suma), a Mauricio Raiter se le endilga el papel de recolector, en coautoría con el resto de los intervinientes, encargándose de ingresar a la casa de la damnificada, recibir el dinero que ella le dio y llevárselo con destino incierto.

El acuerdo fue presentado por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, el imputado y su abogada defensora particular María Laura Vaquero. La damnificada, al ser informada sobre el acuerdo arribado por las partes, prestó su conformidad.

PRUEBAS

A partir de los informes de la Brigada de investigaciones URII, analizando el tráfico de comunicaciones y las filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad, se pudo establecer la presencia de Raiter, con un automóvil, en el lugar y hora del hecho. El ingreso y el retiro del imputado a nuestra provincia, en el rodado mencionado, fue captado por las cámaras de seguridad de los puestos camineros.

Cardoso agregó en la sentencia que la víctima, una persona adulta mayor » fue inducida a error mediante un engaño telefónico premeditado y ejecutado por al menos una tercera persona, quien se hizo pasar por su hija. Este engaño, que creó una falsa realidad en la conciencia de la anciana, fue la causa determinante que la llevó a entregar la suma de 10.000 dólares al imputado Raiter, quien actuó como el coautor material encargado de apersonarse en el domicilio y recibir el botín. La conducta desplegada por el imputado fue esencial para la consumación del delito.»

Finalmente, sobre la sanción a aplicar, la magistrada agregó que «este tribunal se encuentra limitado por los términos del acuerdo de juicio abreviado, en virtud del cual el Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de la pena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento. En este sentido, el juez no puede imponer una pena superior a la pactada. Es la fiscalía quien asume la responsabilidad tanto al optar por este procedimiento abreviado –evitando la sustanciación de un juicio oral– como al definir el marco punitivo dentro del cual se movió la negociación».