jueves 2, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Increíble: Pampeanos recorrieron 2 mil kilómetros en moto, se cayeron llegando a su casa y la mujer se fracturó

Motociclista caida fractura toay 1octubre2025

Una pareja se cayó de una motocicleta, a dos cuadras de su vivienda y luego de recorrer dos mil kilómetros, tras perder el control en un montículo de arena. La acompañante sufrió una fractura expuesta de tibia.

Todo ocurrió este miércoles por la tarde, minutos antes de las 19, en la localidad de Toay. Según precisaron fuentes policiales, el hecho se registró en la calle Paloma Torcaza, publicó el diario La Arena.

Por allí transitaba una pareja de 64 años a bordo de una motocicleta marca Gilera modelo Voge DS525X. El conductor explicó que, a dos cuadras de su casa y luego de haber hecho un viaje de aproximadamente dos mil kilómetros, «debido a el exceso de arena en la calle y por el peso de la moto la cual se encontraba con equipaje lleno, pierde el control del rodado comenzando a zigzaguear». Unos veinte metros después cayó «al piso y su pareja apoya el pie en tierra firme, cayendo la moto encima de su pierna izquierda».

Al lugar acudió una ambulancia y el personal médico dispuso el traslado al hospital Segundo Taladriz «dado que poseía a simple vista una fractura expuesta de tibia». Con respecto al rodado, fue retirado por el hijo del propietario.

