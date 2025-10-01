Misión comercial de La Pampa participó en la feria internacional ExpoCruz 2025

Empresas pampeanas participaron en ExpoCruz 2025, una de las ferias multisectoriales más relevantes de América Latina y considerada una verdadera vidriera internacional.

Este evento constituye una instancia estratégica para que las firmas de la provincia puedan mostrar su producción, generar nuevos contactos comerciales y proyectar sus negocios hacia mercados globales, consolidando así su presencia en el comercio internacional.

La participación se enmarca en el Programa de Promoción Comercial Internacional, impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, que forma parte de un conjunto de políticas destinadas a incrementar las exportaciones pampeanas y diversificar los destinos de mercado.

La gerenta de Comercio Exterior de la Agencia I-COMEX La Pampa, Eugenia Paturlanne destacó que la presencia de las empresas pampeanas en ExpoCruz refleja el compromiso del Gobierno provincial con la internacionalización de la oferta productiva de La Pampa.

“Esta feria es una de las más importantes de América Latina, y nos permite no solo mostrar la calidad y diversidad de los productos y servicios de La Pampa, sino también generar vínculos estratégicos para abrir nuevos mercados que potencien el desarrollo provincial”, explicó.

Como parte de la agenda de actividades, las firmas locales también participaron en las Rondas de Negocios organizadas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), un espacio que todos los años reúne a empresas de distintos sectores con el objetivo de establecer contactos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de negocios. Asimismo, dentro de la agenda institucional, la Gerenta de la agencia I-COMEX junto a representantes del Banco de la Pampa mantuvieron reuniones con la Cónsul General Irene Lafferriere y su equipo en la sede de Santa Cruz de la Sierra y con el Gerente del Banco Nación en dicha ciudad.

ESPACIO CLAVE PARA ABRIR NUEVOS MERCADOS

“Es mi primera vez en ExpoCruz y la experiencia fue muy activa. Participé en rondas de negocios con empresas de mi sector y de otros, lo que me permitió llevarme mucha información valiosa”, comentó Valeria Fuentes, representante de Fundición Colden y agregó: “La feria es realmente impresionante, una sorpresa por la magnitud y la diversidad de productos y actividades que ofrece».

Al igual que Fundición Colden, para una firma de Intendente Alvear esta fue su primera participación en ExpoCruz, y la calificaron muy positiva, ya que pudieron establecer contacto con varios potenciales clientes en Bolivia, lo que abre perspectivas alentadoras para su proyección internacional. “Tenemos intenciones de proyectar nuestros productos primero a Latinoamérica y luego al mundo”, resaltó el representante de la empresa.

Por su parte, Yolanda García, representante de La Orquídea (General Pico), resaltó que esta fue su tercera participación en ExpoCruz, donde buscó generar nuevos contactos para distribuir sus productos en Bolivia. Destacó que en esta edición lograron establecer muy buenos vínculos con cadenas de supermercados y distribuidoras, y subrayó que la instancia constituye una oportunidad invaluable brindada por I-COMEX y el Gobierno de La Pampa.

CUARTA PARTICIPACIÓN

Desde hace cuatro años, el Gobierno de La Pampa acompaña a las empresas con un stand institucional en ExpoCruz, lo que ya permitió la participación de 17 firmas pampeanas en esta importante feria internacional.

La edición 2025 contó con 2.600 marcas expositoras, de las cuales casi un 60% fueron internacionales, y la presencia oficial de 34 delegaciones de cuatro continentes, consolidando su carácter global. La participación pampeana en este tipo de instancias reafirma la importancia de que las empresas locales se animen a sumarse a eventos internacionales, ya que representan una oportunidad concreta para ampliar mercados, fortalecer vínculos y dar mayor proyección a la producción de la Provincia en el mundo.