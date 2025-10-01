Murió el conductor del auto y es la segunda víctima fatal del choque en la ruta nacional 35

El conductor del Fiat Cronos que el domingo protagonizó un siniestro fatal en el cruce de las rutas 18 y 35, Julio Hinding, falleció hoy en el hospital René Favaloro de Santa Rosa. Producto de ese siniestro, el mismo domingo había muerto su pareja, Carolina Gómez. La noticia generó conmoción en la provincia de Santa Cruz, de donde la pareja era oriunda.

El choque fatal ocurrió el domingo en el cruce de la ruta nacional 35 con la RP 18, a la altura de Quehué. El Cronos en el que viajaban las dos víctimas fatales colisionó con una camioneta Ford Ranger. Esta última circulaba por la ruta 18 en sentido Este-Oeste, mientras que el Fiat transitaba por la Ruta Nacional 35 hacia el norte, publicó el diario La Arena.

Por razones que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección; la violencia del impacto provocó que la Ford Ranger volcara sobre la banquina y que el automóvil quedara destrozado.

Efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito. En tanto que la Fiscalía de turno inició actuaciones para determinar la mecánica exacta del choque y establecer si hubo factores como exceso de velocidad, distracciones o fallas mecánicas.

El matrimonio viajaba desde Río Gallegos hacia Chaco, provincia de origen de Gómez, por motivos personales y familiares.

Scout.

El diario La Opinión Austral, de la ciudad de Río Gallegos, lamentó el fallecimiento de Hinding, jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de Santa Cruz.

Desde el Grupo Scout San Juan Pablo II de Río Gallegos expresaron sus condolencias: «Con profundo dolor, despedimos a dos hermanos scouts Caro y Julio que han partido al Gran Campamento Eterno. Su alegría, servicio y ejemplo quedarán siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos la senda junto a ellos».

«Elevamos una oración por sus familias y recordamos que la hermandad scout es más fuerte que la ausencia: en cada fogón, en cada juego y en cada promesa, su luz seguirá presente. Abrazamos especialmente a nuestros hermanos del Grupo Scout Monseñor Alemán», cerraron.

Por su parte, el Grupo Scout Monseñor Alemán dio a conocer que los hijos de Hinding, Jordan, Aixa y Jessie, habían viajado a Santa Rosa para poder acompañarlo junto a su otra hija Yanela.

En este contexto, desde el grupo scout y su familia, iniciaron una colecta para poder solventar todos los gastos que se requieran, desde el transporte, alojamiento y trámites, según informó el medio santacruceño.

El alias para colaborar es peluditos.felices a nombre de Yanela Elizabeth Hinding.