Torneo Provincial 2025: Alvear FC empató y es el primer clasificado a cuartos de final

Alvear FC y Costa Brava de General Pico empataron -sin goles- en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear, en el primer partido adelantado de la quinta fecha del Torneo Provincial 2025. El equipo alvearense -líder de la Zona B- se aseguró la clasificación para los cuartos de final, mientras que los piquenses quedaron en una situación incómoda, porque ya no dependen de sí mismo para acceder a los play off.

El equipo albirrojo tuvo la iniciativa, e incluso pudo abrir el marcador -a los pocos minutos- cuando el delantero Jeronimo Gutierrez estrelló un disparo en el poste de Santucho.

Con el transcurrir de los minutos “se armó” el partido, y se generaron algunas situaciones ofensivas.

En el complemento los piquenses tuvieron algunas situaciones que no pudieron concretar, mientras los locales defendieron “el punto” que los depositó en los cuartos de final.

Los costeros ahora dependen que Deportivo Mac Allister derrote -el sábado- a Atlético Santa Rosa, para mantener posibilidades matemáticas de acceder a la próxima instancia.