Torneo Provincial 2025: Los tres partidos adelantados de la penúltima fecha

Alvear FBC, líder de la Zona B del Torneo Provincial de fútbol «Alberto Mario Jorge», buscará esta tarde la clasificación anticipada a los Cuartos de Final, cuando se mida con el necesitado Costa Brava de General Pico en el adelanto de la quinta fecha.

El partido se jugará en el Estadio de la Avenida San Martín desde las 14 horas y contará con el arbitraje de Jorge Santillán, quien tendrá como asistentes a Nicolás Aguirre y Cristian Ramonda, en tanto que Matías Carrizo será el cuarto árbitro.

El adelanto se debe a que el Albirrojo piquense viajará mañana hacia Posadas, Misiones, para visitar el domingo a Bartolomé Mitre en el partido de ida de la primera serie eliminatoria de la Reválida en el Torneo Federal A.

La jornada en este grupo se completará el sábado, cuando el escolta Atlético Santa Rosa visite a Deportivo Mac Allister. Ese encuentro se disputará desde las 19 en el Semillero Pampeano. Jugadas cuatro fechas, Alvear FBC manda con 9 puntos; Santa Rosa tiene 7; Costa Brava 5 y cierra Mac Allister con 1.

Así, a falta de dos jornadas el duelo de hoy es clave para el desarrollo final de la zona, porque un nuevo triunfo del Azul le daría la clasificación anticipada y dejaría muy complicado a Costa, porque quedaría eliminado con un posterior triunfo o empate de Santa Rosa.

Además, Costa volverá a repartir fuerzas con el Federal A, por lo que reservaría a varios de los futbolistas que habitualmente juegan en el certamen nacional y que sí estuvieron en los últimos dos partidos del Provincial.

Alvear FBC llega al duelo de hoy con la flecha hacia arriba, porque luego de un mal inicio en el torneo (derrota como local ante Santa Rosa) se recuperó con triunfos consecutivos ante Costa Brava (como visitante) y Mac Allister (visitante y local).

El Albirrojo, en tanto, tiene un andar irregular con empate ante el Depo, derrota con el Azul y triunfo agónico y empate en el doble choque con Santa Rosa. En el último de esos cruces, jugado el sábado en el estadio Mateo Calderón, costeros y albos igualaron 1 a 1 en un partido muy disputado, en el que las discusiones y las peleas le ganaron al juego.

Otro adelanto.

La quinta fecha del Torneo Provincial 2025 tendrá mañana otro adelanto, cuando Sportivo Independiente de General Pico y Racing Club de Eduardo Castex se midan por la Zona D. El partido se jugará el jueves en el estadio Roberto Petit de Meurville, desde las 20.30. El otro choque de este grupo, entre El Pampero de Colonia Santa María y Deportivo Winifreda, se disputará el domingo.

También el domingo, en los horarios oficiales, irá el resto de la jornada. Por la Zona A jugarán el clásico All Boys de Santa Rosa ante General Belgrano y All Boys de Trenel contra Juventud Regional de Miguel Cané.

Por la Zona C, en tanto, Unión Deportiva Campos de General Acha recibirá a Unión de Miguel de Riglos y Ferro de Intendente Alvear jugará ante Pico FBC.

En la Zona A manda All Boys de Trenel con 8 puntos; All Boys de Santa Rosa y Juventud Regional tienen 5; Belgrano 3. En la Zona C lidera Unión de Riglos con 8 unidades; Pico FBC tiene 7; Ferro de Alvear 4; Campos de Acha 3. Y en la Zona D manda Racing de Castex con 9 puntos; El Pampero suma 7; Independiente 3; Deportivo Winifreda 1.