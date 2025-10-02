El Trece levantaría “Los 8 Escalones” que conduce Pampita Ardohain

La llegada de Carolina Pampita Ardohain a la conducción de “Los 8 Escalones” habría sido un desacierto para El Trece, ya que, según trascendió, levantarían por completo el mítico programa de Guido Kazcka. En su lugar, pondrían un ciclo de magazine enfocado en actualidad.

En Intrusos (América TV), los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron la interna que ocurre en el canal del sol: «Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal. ¿Qué programa termina abruptamente?», introdujo Pallares.

«Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas«, sumó Lussich.

Y reveló el descontento con la performance de la modelo en el mítico programa de Guido Kazcka: “Se ha expuesto a Pampita porque le dieron algo que no era su marca. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia”.

En la misma línea, reveló que la misma persona que estuvo frente del formato fue la que no quería a Pampita como conductora: “Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía”.

«Guido ahora dice: ‘ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción‘», agregó Pallares, sobre el conflicto que mantiene el conductor con los gerentes del canal.

Quién va a ocupar el horario de Los 8 Escalones

Según dieron a conocer en Intrusos, la persona elegida para estar delante de un nuevo ciclo sería María Belén Ludueña.

“María Belén Ludueña está con un programa periodístico, magazine de actualidad, a la hora que estaban Los 8 Escalones. A partir de noviembre”, reveló Pallares.