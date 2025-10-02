La mano derecha de «Pequeño J» es fanático de Milei y se fundió con la estafa de $Libra

Uno de los detenidos por el triple crimen de tres chicas en La Matanza era un fanático libertario de Javier Milei y habría sido afectado por el estafa con la criptomoneda Libra, según reveló una persona de su familia.

Se trata de Matías Agustín Ozorio, un joven que fue detenido este martes en Perú y es señalado como la mano derecha de «Pequeño J», cuyo nombre es Tony Janzen Valverde, el presunto ideólogo de los crímenes y narco que operaba en la villa 1-11-14 y también fue apresado en Lima.

Ozorio, que será extraditado a Argentina, dijo al ser detenido que lo llevaron «de engaño» a Perú «unos narcos mafiosos a quienes les debía plata».

Justamente una de las versiones indica que Ozorio se metió en el mundo narco apremiado por deudas que tenía por inversiones fallidas con criptomonedas.

Poco antes de su detención, una familiar de Orozco habló con los medios y confirmó que el joven tenía problemas económicos. «No sé si hablar de esto pero sé que estaba metido mucho con las criptomonedas, él debía mucha plata», contó.

La mujer dijo que Ozorio perdió mucha plata con la criptomoneda Libra, que promocionó Javier Milei en sus redes sociales y que generó una estafa que investigan la justicia de Argentina y Estados Unidos. «Él es muy libertario. Es libertario cien por ciento, defiende a Milei cien por ciento. Él apenas Milei subió eso, él empezó», respondió.

«Renunció a un trabajo que tenía en el hospital Italiano que cobraba muy bien, que fue uno de los beneficiados de esta pandemia cuando pasó fue ser contratado por el hospital Italiano. Hizo que lo echen para poder cobrar una indemnización y todo eso lo invirtió», reveló la familiar de Ozorio.