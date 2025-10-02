jueves 2, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La polémica camiseta que usaría la Selección Argentina en el Mundial 2026

El sitio web Opaleak difundió el que sería el nuevo modelo de la camiseta suplente de la Selección Argentina, el cuál generó críticas negativas por parte de los hinchas cuando fue publicado en las redes sociales.

Lejos del violeta que se usó en el Mundial de Qatar 2022, esta nueva camiseta suplente mantendrá ciertos tonos violáceos pero lo más llamativo son los diseños en blanco que acompañan a ese violeta, además del negro que será el fondo.

“Háblame de camisetas horribles como pusieron hoy en esta misma cuenta”, escribió uno de los usuarios disgustados por la nueva camiseta, como tantos otros que se quejaron del aspecto de la ropa del equipo argentino.

“Esto es una falta de respeto al hincha”, publicó otro usuario, además de otros tantos que alegaron que los creadores y diseñadores estaban “drogados” al llevar a cabo el diseño. También hubo varios que les gustó pero fueron los menos.

