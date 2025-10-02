Lollapalooza Argentina reveló su lineup día por día para 2026: cuáles son los artistas confirmados

Luego del anuncio de los 10 headliners con el que Lollapalooza dará inicio a su segunda década en Argentina, el megafestival comparte el detalle de los shows que habrá en cada día de su próxima edición.

Con Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra a la cabeza, Lollapalooza Argentina da a conocer el esperado lineup por día, y con esta noticia empieza oficialmente el conteo para la gran fiesta de la música en el Hipódromo de San Isidro.

Producido por DF Entertainment junto a C3 Presents, el festival más grande del país inaugurará su segunda década en Argentina el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 con más de 100 artistas de todo el mundo.

Por el calibre de las figuras que encabezan cada jornada y la heterogeneidad musical que atraviesa toda la programación, cada día de Lollapalooza Argentina 2026 tendrá el peso de un festival completo. Son tres experiencias en un solo fin de semana, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y fronteras.

Viernes 13 de marzo

La jornada de apertura tendrá al icónico Tyler, The Creator, junto con la princesa pop Lorde, que vuelve a presentarse en el #LollaAR con VIRGIN, su nuevo disco, y la potencia alternativa de Turnstile, que promete aportar la cuota de punk necesaria.

La electrónica tendrá su momento de gloria con Peggy Gou, una de las DJs más potentes de la escena actual, así como con el polifacético artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el enigmático DJO (alter ego musical de Joe Keery, de Stranger Things).

Completarán esta jornada Danny Ocean, el dúo australiano Royel Otis, Judeline; la girlband del momento Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada.

Completan el panorama propuestas nacionales e internacionales que van del folk al house, del rap al bedroom pop, con artistas como Guitarricadelafuente, Zell, Militantes del Clímax, Little Boogie, RØZ, Tiger Mood, Victoria Whynot, Easykid, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Sábado 14 de marzo

El segundo día traerá a la emblemática Chappell Roan, en una fecha inolvidable por ser el ansiado debut en el país de esta renovadora del pop. Será el día de Skrillex, Lewis Capaldi y la bandera nacional la llevará bien en alto Paulo Londra, en el mejor momento de su carrera.

Estará la norteamericana Addison Rae, la galesa Marina y la española Aitana. Soledad, ícono de la música argentina también conquistará este nuevo escenario.

Representando la escena urbana local estará la argentina Six Sex, y el pop completará su alineación con TV Girl, LANY y la boyband surcoreana RIIZE, mientras que la electrónica sonará con los novedosos Brutalismus 3000 y el DJ Hamdi.



También se presentarán artistas que vienen creciendo con fuerza como Nasa Histoires, TIMØ, Amigo de artistas, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os, en un día repleto de descubrimientos y contrastes.

Domingo 15 de marzo

La última jornada contará con el desembarco de Sabrina Carpenter, fenómeno global del panorama pop, por primera vez como headliner en Argentina luego de su debut como telonera de Taylor Swift. Para los espíritus rockeros, esta jornada traerá la potencia de los referentes del metal Deftones, que vienen de lanzar un disco nuevo bajo el título de Private Music. El rap también se vestirá de gala para recibir por primera vez en Argentina a Doechii, que pisa fuerte con barras de una impronta totalmente personal y un cruce de género que amplía su llegada con cada nuevo hit.



La fiesta electrónica estará en manos de con Kygo, ícono del tropical house, tomando la pista sobre el cierre, y para el público rockero, será un día de gloria, con Interpol volviendo a Argentina a festejar los 20 años desde su disco Antics, así como los ídolos nacionales Ratones Paranoicos y Massacre. El punk tendrá representación con el caos elegante de Viagra Boys.

La electrónica brillará con el house melódico del DJ alemán Ben Böhmer y en una versión dance con tintes folk de la mano de BUNT.

La icónica DJ horsegiirL completa la propuesta de géneros electrónicos, y sonarán potentes voces del pop actual como las de Men I Trust y la argentina Yami Safdie. Habrá artistas emergentes para descubrir o ver por primera vez como las rockeras mexicanas de The Warning, y una nutrida oferta nacional, con el rapero CeroUnno, el DJ cordobés Ezequiel Arias, la banda de garage rock argento RYAN, la nueva promesa de pop electrónico Félix Vestre, la jovencísima 143Leti, que viene de abrirle un show a Milo J, la pujante DJ Ludmila di Pasquale y Reybruja, una de las bandas que le están dando un aire nuevo al rock bajo el lema de “gustando y ofendiendo”.

LINEUP POR DÍA COMPLETO

Viernes 13 de marzo:

Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Sábado 14 de marzo:

Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os

Domingo 15 de marzo:

Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.