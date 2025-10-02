Torneo Provincial 2025: Racing de Castex ganó y clasificó a cuartos de final

Racing Club de Eduardo Castex derrotó a Sportivo Independiente en el estadio Roberto Petit de Merville de General Pico, se consolidó en la cima de la Zona D y clasificó a los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. El equipo castense es el segundo clasificado a los cruces, dado que Alvear FC se aseguró -el miércoles- un casillero. El resultado también favoreció a El Pampero de Colonia Santa María, porque le permitió asegurarse el pasaporte a la próxima instancia.

El partido válido por la quinta fecha, le permitió a los castenses clasificar a los play off cuando aún resta una fecha para la finalización de la fase clasificatoria. Por su parte, los piquenses quedaron eliminados de la competencia interligas.

Los goles albos fueron marcados por Maximiliano Pascual y Nicolás Ortíz, y Bautista Bartolome descontó para los piquenses.

La Zona D se completará el domingo, a las 16 horas, con el partido que disputarán El Pampero de Colonia Santa María y Deportivo Winifreda.

MÁS PARTIDOS

La fecha comenzó –el miércoles- con el empate entre Alvear FC y Costa Brava, que confirmó la clasificación a cuartos de final del equipo alvearense.

Esta Zona B continuará el sábado, a las 19 horas, en el estadio Semillero Pampeano cuando se enfrenten Deportivo Mac Allister y Atlético Santa Rosa.

Después, el domingo, en los horarios oficiales, irá el resto de la jornada. Por la Zona A jugarán el clásico All Boys de Santa Rosa ante General Belgrano y All Boys de Trenel contra Juventud Regional de Miguel Cané.

Por la Zona C, en tanto, Unión Deportiva Campos de General Acha recibirá a Unión de Miguel de Riglos y Ferro de Intendente Alvear jugará ante Pico FBC. (Fotografía: Casi gol)