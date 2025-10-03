Apuñalado en Santa Rosa: Le dijo “palabras obscenas” a una menor, la familia lo buscó y terminó internado

Un hombre profirió «palabras obscenas» a una menor de edad en la vía pública, la familia de la joven fue a buscarlo, se produjo una pelea y fue apuñalado. Ahora permanece internado, pero no quiso realizar la denuncia.

Una pelea se generó este jueves enel barrio Santa María de las Pampas de la ciudad de Santa Rosa cuando un padre y sus hijos se dirigieron hacia la casa de un vecino suyo, porque le habría dicho «palabras obscenas» a su hija de 15 años, publicó el diario La Arena.

Cuando los individuos llegaron a la casa del supuesto agresor, se produjo una discusión y una pelea que terminó con el hombre herido por un arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, el CECOM recibió dos llamados donde se solicitaron presencias en una vivienda de la calle Ferreyra Norte y Ortíz y en otra casa de la calle Aristóbulo del Valle al 90. En el primer domicilio se trataba de un hombre herido por un arma blanca, pero cuando llegó el móvil policial el damnificado había sido trasladado en un auto particular al hospital René Favaloro. En el segundo domicilio se encontraría el supuesto atacante que le produjo la herida.

Otro patrullero se dirigió a la vivienda de la calle Aristóbulo e identificó a un hombre y su hijo, mayores de edad, y a otro joven menor. «Esa familia manifestó que, supuestamente, la hija de 15 años había pasado por el frente de la esquina de Ferreyra Norte y Ortíz y le habrían manifestado palabras obscenas. El padre y sus dos hijos fueron a pedir explicaciones a este muchacho, se generó un altercado y se produjo una riña entre varios», describieron los informantes.

Los uniformados hablaron con el herido en el hospital. Se trata de un hombre de 34 años que posee antecedentes penales. «El individuo manifestó que había estado consumiendo bebidas alcohólicas y mantuvo una riña con tres personas», expresaron las fuentes. En el lugar del hecho trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica y se secuestró una remera con manchas y una vaina de cuchillo.

La víctima presentaba una herida cortante en la zona pectoral derecha. Fue asistido en el hospital, pero no brindó detalles de lo sucedido a la policía y decidió no realizar ninguna denuncia. Asimismo, los voceros indicaron que se inició una causa por investigación preliminar que será girada a la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas. Las personas fueron notificadas.