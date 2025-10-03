Circulaba con armas de guerra, se fugó y lo detuvieron en un allanamiento en Santa Rosa

La Policía secuestró un fusil FAL y una escopeta que eran transportadas por un santarroseño en la ruta nacional 5. Intentó escapar, descartó las armas en un campo y fue detenido tras un allanamiento en Santa Rosa.

Todo comenzó el pasado 17 de septiembre, en el kilómetro 496 de la ruta nacional 5, en la localidad de Pellegrini, límite con provincia de Buenos Aires. «Personal policial de la fuerza bonaerense dependiente del Departamento de Seguridad Vial realizó un operativo de interceptación vehicular», indicaron desde la Policía pampeana, publicó el diario La Arena.

En ese marco, detuvieron un Chevrolet Sonic color gris, cuyo conductor «fue identificado» y es oriundo de Santa Rosa. «Al indicarle que descendiera para realizar el control del habitáculo, el mismo huyó a gran velocidad hacia el ejido urbano de Pellegrini», detallaron.

Posteriormente se emitió un alerta inmediata y personal de Policía Comunal «se sumó a la búsqueda, sin lograr dar con el automóvil. Posteriormente, mediante relevamiento de cámaras, se demostró que en la arteria José Hernández 329, el vehículo se detuvo y el conductor arrojó elementos en el interior de una finca».

Con autorización del propietario, el personal policial halló un Fusil Automático Liviano (FAL) calibre 7,62 con culatín rebatible, sin cargador, dos cargadores de FAL sin munición; y una escopeta yuxtapuesta con culata recortada de madera color marrón. «Ambas armas no poseían pedido de secuestro», aclararon.

TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA

Por el episodio, se inició una investigación judicial por «tenencia ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI 6 Trenque Lauquen a cargo de Fabio Arcamano.

Los trabajos investigativos fueron realizados en conjunto con la Brigada de Investigaciones UR-I, intercambiando información tecnológica de diferentes registros, detectores de patentes, sistemas de información policial y recabando testimonios que guiaron la investigación».

Con la evidencia recolectada, este jueves hubo allanamientos en el barrio Villa Parque de la capital pampeana, que fueron autorizados por la jueza de Control Florencia Maza. «Los allanamientos a cargo de la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, dio como resultado la detención del imputado y el secuestro de teléfonos celulares y del vehículo», destacaron.

«Durante los procedimientos estuvieron presentes la Coordinación de Investigaciones, el agente fiscal Fabio Arcamano, personal de la Superintendencia de Seguridad Vial de Buenos Aires, el Departamento Zona Operativa IX Trenque Lauquen, y personal de la Brigada de Investigaciones de General Pico. e iniciaron actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad a un familiar del imputado que obstaculizó el procedimiento, recuperando la libertad inmediatamente después de ser notificado. El imputado detenido y el vehículo secuestrado fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires, donde comenzará el proceso legal correspondiente», completaron.