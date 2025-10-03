El CIN – UNI UEAR financiará el proyecto «Colecciones virtuales» de la UNLPam

En el marco de la convocatoria para los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Alianza Universitaria Argentina Europea para la Transformación Digital (UNI UEAR) se publicó el listado definitivo de los 14 proyectos que resultaron financiados y los 25 no financiados. Participaron 39 propuestas de instituciones universitarias públicas abocadas a los procesos de transformación digital, las que fueron evaluadas por profesionales del Banco de Evaluadores del CIN.

Cada Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de los siete en los que se divide el territorio nacional, obtuvo financiamiento para un proyecto y el resto de los siete proyectos a financiar corresponden a los siguientes mayores puntajes obtenidos en el proceso de evaluación.

La UNLPam recibirá financiamiento para la ejecución del proyecto «Colecciones virtuales». En este tipo de proyectos se requiere la participación de una entidad adoptante/demandante externa a la propia universidad que será el Museo Provincial de Historia Natural (MHNLP).

DIGITALIZAR Y PUBLICAR

El objetivo general del proyecto es digitalizar y publicar en internet las colecciones de ciencias naturales con que cuenta la provincia de La Pampa, integradas por plantas herborizadas, aves taxidermizadas y fósiles, en el ámbito del MHNLP y la UNLPam, para la apropiación social del conocimiento científico sobre la biodiversidad.

Los integrantes del Grupo Responsable son las y los docentes de la UNLPam Walter Muiño, Ignacio Roca, Thays Teixeira, Guillermo Lafuente, Walter Fruccio, Pablo Azcona, Laura Beinticinco y Angélica Tamame.

El proyecto cuenta además con un grupo colaborador integrado por el director del Museo Ing. Daniel Pincén, personal del propio Museo, personal Nodocente del CPA-UNLPam y estudiantes de la UNLPam.