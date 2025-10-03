viernes 3, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Emprendedores de cinco localidades accedieron a financiamiento del Estado provincial

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Gonzalezfernandez creditos emprendedores caleufu 3octubre2025

Emprendedores de Caleufú, Toay, 25 de Mayo, General San Martín y Doblas accedieron a créditos de la Ley 2870, para iniciar o ampliar sus emprendimientos.

Las firmas de los convenios se concretó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, y intendentes Oscar Baras (Caleufú), Ariel Rojas (Toay), Darío Monsalvo (Doblas), Jesica Sibert (General San Martín) y Leonel Monsalve (25 de Mayo) y la directora de Microemprendimientos y Micropymes, Alejandra Galán. 

“A través de este tipo de acciones, el gobierno provincial reafirma su compromiso de impulsar el fortalecimiento del entramado productivo local y potenciar las oportunidades de desarrollo de las y los emprendedores pampeanos”, destacó Galán.

Gonzalezfernandez creditos emprendedores doblas 25demayo 3octubre2025

Los titulares de municipios involucrados coincidieron en señalar de que se trata de una de las herramientas con más adherentes en cada localidad, ya que les permite a cada emprendedor o emprendedora, iniciar, ampliar o desarrollar, su proyecto o emprendimiento.

PROYECTOS

Los créditos otorgados para Caleufú están destinados para la compra de un horno de cerámica, una mini empresa metalúrgica y una herramienta de afilado de corte. El jefe comunal Baras agradeció a las autoridades de la cartera productiva “por estar siempre para sostener a los emprendedores que son los que generan movimiento en los pueblos”.

En Toay, se financiará un emprendimiento del rubro alimenticio, y en Doblas permitirá a un emprendedor abrir una carnicería.

La intendenta de San Martín destacó que este es el segundo contrato que firma desde su corto mandato. “Se trata de un emprendimiento de elaboración de pastas frescas, es una fábrica nueva pero que está funcionando muy bien, por lo cual el emprendedor necesita este crédito para comprar equipamiento y así ampliar su producción”, detalló.

Monsalve explicó que en esta oportunidad firmó cinco contratos ya que venía atrasado con algunos, y aún le quedan otros para este año. Los actuales se destinarán para los rubros gastronomía y mecánica ligera. “Son muy importantes porque muchos vecinos que tienen su emprendimiento en funcionamiento van a poder a acceder a este crédito para continuar”, expresó Monsalve.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 29setiembreCospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533