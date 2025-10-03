Emprendedores de cinco localidades accedieron a financiamiento del Estado provincial

Emprendedores de Caleufú, Toay, 25 de Mayo, General San Martín y Doblas accedieron a créditos de la Ley 2870, para iniciar o ampliar sus emprendimientos.

Las firmas de los convenios se concretó con la presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, y intendentes Oscar Baras (Caleufú), Ariel Rojas (Toay), Darío Monsalvo (Doblas), Jesica Sibert (General San Martín) y Leonel Monsalve (25 de Mayo) y la directora de Microemprendimientos y Micropymes, Alejandra Galán.

“A través de este tipo de acciones, el gobierno provincial reafirma su compromiso de impulsar el fortalecimiento del entramado productivo local y potenciar las oportunidades de desarrollo de las y los emprendedores pampeanos”, destacó Galán.

Los titulares de municipios involucrados coincidieron en señalar de que se trata de una de las herramientas con más adherentes en cada localidad, ya que les permite a cada emprendedor o emprendedora, iniciar, ampliar o desarrollar, su proyecto o emprendimiento.

PROYECTOS

Los créditos otorgados para Caleufú están destinados para la compra de un horno de cerámica, una mini empresa metalúrgica y una herramienta de afilado de corte. El jefe comunal Baras agradeció a las autoridades de la cartera productiva “por estar siempre para sostener a los emprendedores que son los que generan movimiento en los pueblos”.

En Toay, se financiará un emprendimiento del rubro alimenticio, y en Doblas permitirá a un emprendedor abrir una carnicería.

La intendenta de San Martín destacó que este es el segundo contrato que firma desde su corto mandato. “Se trata de un emprendimiento de elaboración de pastas frescas, es una fábrica nueva pero que está funcionando muy bien, por lo cual el emprendedor necesita este crédito para comprar equipamiento y así ampliar su producción”, detalló.

Monsalve explicó que en esta oportunidad firmó cinco contratos ya que venía atrasado con algunos, y aún le quedan otros para este año. Los actuales se destinarán para los rubros gastronomía y mecánica ligera. “Son muy importantes porque muchos vecinos que tienen su emprendimiento en funcionamiento van a poder a acceder a este crédito para continuar”, expresó Monsalve.