En Castex, allanamiento demorado y notificación en libertad para imputado de incendiar el auto de policías

Los investigadores allanaron –una semana después- una vivienda donde habrían recolectado “importantes elementos probatorios” que incriminarían a un joven en el incendio intencional –y daño total- del vehículo de un policía de Eduardo Castex, y llamativamente –pese a que tendría antecedentes policiales- habría recuperado la libertad “en cuestión de horas”, confirmaron fuentes extraoficiales.

El vehículo Fiat Cronos fue incendiado durante la madrugada del viernes 19, cuando se encontraba estacionado frente a la vivienda de un matrimonio de policías. Los investigadores rápidamente sospecharon que se trataría de una “vendetta”, y con el transcurrir de las horas recolectaron “valiosos elementos probatorios” que fueron potenciando la principal hipótesis.

El material fílmico sería una prueba contundente que rápidamente obtuvieron los pesquisas, pero por motivos aún desconocidos, el allanamiento se habría realizado recién una semana después del indignante episodio, por lo cual existía cierto pesimismo de poder hallar elementos probatorios que involucren al principal sospechoso en el ataque pirómano.

Para sorpresa de los agentes policiales, en la requisa habría hallado “elementos muy importantes” que probarían la participación del joven, en el episodio que dañó más del 60 por ciento del rodado, porque afectó íntegramente el motor y el habitáculo delantero, mientras que el asiento trasero y el baúl sufrieron daños “menos graves” porque alcanzaron a sofocar las llamas.

El acusado tendría –al menos- antecedentes policiales, indicaron fuentes consultadas. Inicialmente habría sido demorado y trasladado a la comisaría departamental de Eduardo Castex, pero desde la Fiscalía Adjunta local rápidamente dispusieron la notificación en libertad.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales, y tanto desde la delegación policial como desde la Fiscalía Adjunta castense evitaron responder las consultas realizadas, porque existirían situaciones inexplicables en la demora de los procedimientos, como también existiría indisimulables molestias entre los agentes policiales, que habría sido contenida –al menos hasta el momento- por las autoridades locales, para evitar pronunciamientos públicos.

El incendio intencional del automóvil Fiat Cronos ocurrió durante la madrugada del viernes 19, y rápidamente se inició una causa judicial con intervención de la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni.

El rodado era propiedad de un matrimonio de policías, y se encontraba estacionado frente al inmueble donde residen, en la zona sur de Eduardo Castex.