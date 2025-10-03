La argentina Celeste Fierro fue detenida por Israel en la Flotilla Global por Gaza

La diputada electa del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro fue detenida por fuerzas del ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Exigimos la libertad de Cele Fierro y toda la Flotilla”, pidió este jueves el dirigente del MST en el Frente de Izquierda, Alejandro Bodart, quien se refirió en un comunicado a la situación que atraviesa Fierro.

Según explicó el dirigente de izquierda, este miércoles el ejército de Israel “interceptó” la Flotilla en aguas internacionales “violentando todo el derecho y actuando en forma ilegal”.

“No solo bombardea y asesina a miles de civiles palestinos en Gaza, sino que ni siquiera quiere permitir que esa población reciba alimentos y medicina, que era lo que llevaban las embarcaciones”, denunció Bodart con relación a la actitud de las fuerzas israelíes.

El coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS) destacó la marcha que se realizó ayer a Plaza de Mayo para “solidarizarse” con la Flotilla y detalló que ya se encuentran en comunicación con la Cancillería para que “intervenga directamente” por Fierro.

En tanto, la legisladora electa había posteado este miércoles un video en sus redes sociales donde dio cuenta de su detención y pidió que se “exija” la libertad de los integrantes de la Flotilla y el “fin del genocidio” en Gaza.