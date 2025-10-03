La Cámara de Diputados felicitó a una estudiante de Eduardo Castex

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa se emitió –por unanimidad- una “felicitación pública” a la alumna castense Valentina Galvagno, quien obtuvo el segundo puesto por su participación en la 20° edición del Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2024.

La alumna castense Valentina Galvagno recibió la medalla de plata por su participación en las Olimpiadas Nacionales de Geografía 2024, y además alcanzó el primer puesto que obtuvo en la Región Patagonia. Las medallas las recibió –en junio- en el acto que se realizó en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe.

“Me apasiona mucho la geografía, y me permitió conocer muchas cosas que quizás en el colegio no iba a conocer”, expresó -previo al viaje- la joven Galvagno en Radio DON 101.5 Mhz. “Fue la primera vez que participé en una olimpiada y me siento muy orgullosa”, agregó la alumnas del colegio Juan Humberto Morán.

La entrega de premios de las olimpiadas educativas del año pasado se concretó durante el desarrollo de las Jornadas Nacionales de Geografía, donde asistió una delegación de la UNLPam.

La joven castense viajó acompañada por la profesora Alejandra Abelairas, quien destacó –en la misma comunicación telefónica- que la preparación de los estudiantes “lleva mucho tiempo extraescolar”, pero es muy beneficioso para ellos porque “los acerca a la vida universitaria”.