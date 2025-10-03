viernes 3, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La Sub 13 de Estudiantes campeona del Torneo Provincial de Básquet «Fermín Arnais»

En el Coliseo Celeste, Estudiantes hizo valer su gran momento ante Sportivo Independiente, que venía de eliminar a Ferro Carril  Oeste de General Pico –que fue el 1º de la Fase Regular-. El triunfo fue 82-63 para los santarroseños.

El «Celeste» tuvo en Ivo Ozuna a su goleador (19 puntos) y con parciales de 18-18, 26-17, 12-18 y 26-10, se quedó con el último título Provincial que estaba en juego: el de la categoría U-13.

Los campeones (y subcampeones) del Torneo Provincial Masculino «Fermín Arnais» 2025:

– Primera División: All Boys de Santa Rosa (Ferro de Pico)

– U-21: All Boys de Santa Rosa (Centro Rincón Vasco de General Acha)

– U-17: Pico FBC (Sportivo Independiente)

– U-15: Argentino de Trenque Lauquen (Estudiantes de Santa Rosa)

– U-13: Estudiantes de Santa Rosa (Sportivo Independiente)

LA DEFINICIÓN FEMENINA

Tras el Play-In donde General Belgrano de Santa Rosa eliminó a Ferro de General Pico y pasó a las semifinales de Primera División, este fin de semana se desarrollarán más cruces del Provincial femenino «Fermín Arnais»:

U11 –SEMIFINAL – LLAVE 1

Domingo 05/10: 10 horas

General Belgrano (SR) vs Sportivo Independiente

Por la otra llave juegan Ferro Carril Oeste de General Pico vs All Boys (SR) – Día y horario a confirmar-.

U15 – PLAY IN

Domingo: 05/10 – 15hs

Pico FC vs General Belgrano
El ganador enfrentará a Estudiantes (SR);

En la otra llave van juegan en semifinales: Sportivo Independiente vs All Boys (SR) –Día y horario a confirmar-.

PRIMERA – SEMIFINAL – LLAVE 2

Jueves: 09/10 – 21hs

Pico FC vs Club Estudiantes

Por la otra llave juegan: All Boys (SR) vs Belgrano (SR) –Día y horario a confirmar-.

