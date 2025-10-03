La Sub 13 de Estudiantes campeona del Torneo Provincial de Básquet «Fermín Arnais»

En el Coliseo Celeste, Estudiantes hizo valer su gran momento ante Sportivo Independiente, que venía de eliminar a Ferro Carril Oeste de General Pico –que fue el 1º de la Fase Regular-. El triunfo fue 82-63 para los santarroseños.
El «Celeste» tuvo en Ivo Ozuna a su goleador (19 puntos) y con parciales de 18-18, 26-17, 12-18 y 26-10, se quedó con el último título Provincial que estaba en juego: el de la categoría U-13.
Los campeones (y subcampeones) del Torneo Provincial Masculino «Fermín Arnais» 2025:
– Primera División: All Boys de Santa Rosa (Ferro de Pico)
– U-21: All Boys de Santa Rosa (Centro Rincón Vasco de General Acha)
– U-17: Pico FBC (Sportivo Independiente)
– U-15: Argentino de Trenque Lauquen (Estudiantes de Santa Rosa)
– U-13: Estudiantes de Santa Rosa (Sportivo Independiente)
LA DEFINICIÓN FEMENINA
Tras el Play-In donde General Belgrano de Santa Rosa eliminó a Ferro de General Pico y pasó a las semifinales de Primera División, este fin de semana se desarrollarán más cruces del Provincial femenino «Fermín Arnais»:
U11 –SEMIFINAL – LLAVE 1
Domingo 05/10: 10 horas
General Belgrano (SR) vs Sportivo Independiente
Por la otra llave juegan Ferro Carril Oeste de General Pico vs All Boys (SR) – Día y horario a confirmar-.
U15 – PLAY IN
Domingo: 05/10 – 15hs
Pico FC vs General Belgrano
El ganador enfrentará a Estudiantes (SR);
En la otra llave van juegan en semifinales: Sportivo Independiente vs All Boys (SR) –Día y horario a confirmar-.
PRIMERA – SEMIFINAL – LLAVE 2
Jueves: 09/10 – 21hs
Pico FC vs Club Estudiantes
Por la otra llave juegan: All Boys (SR) vs Belgrano (SR) –Día y horario a confirmar-.