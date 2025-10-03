La Sub 13 de Estudiantes campeona del Torneo Provincial de Básquet «Fermín Arnais»

En el Coliseo Celeste, Estudiantes hizo valer su gran momento ante Sportivo Independiente, que venía de eliminar a Ferro Carril Oeste de General Pico –que fue el 1º de la Fase Regular-. El triunfo fue 82-63 para los santarroseños.



El «Celeste» tuvo en Ivo Ozuna a su goleador (19 puntos) y con parciales de 18-18, 26-17, 12-18 y 26-10, se quedó con el último título Provincial que estaba en juego: el de la categoría U-13.



Los campeones (y subcampeones) del Torneo Provincial Masculino «Fermín Arnais» 2025:

– Primera División: All Boys de Santa Rosa (Ferro de Pico)

– U-21: All Boys de Santa Rosa (Centro Rincón Vasco de General Acha)

– U-17: Pico FBC (Sportivo Independiente)

– U-15: Argentino de Trenque Lauquen (Estudiantes de Santa Rosa)

– U-13: Estudiantes de Santa Rosa (Sportivo Independiente)



LA DEFINICIÓN FEMENINA

Tras el Play-In donde General Belgrano de Santa Rosa eliminó a Ferro de General Pico y pasó a las semifinales de Primera División, este fin de semana se desarrollarán más cruces del Provincial femenino «Fermín Arnais»:



U11 –SEMIFINAL – LLAVE 1

Domingo 05/10: 10 horas

General Belgrano (SR) vs Sportivo Independiente

Por la otra llave juegan Ferro Carril Oeste de General Pico vs All Boys (SR) – Día y horario a confirmar-.



U15 – PLAY IN

Domingo: 05/10 – 15hs

Pico FC vs General Belgrano

El ganador enfrentará a Estudiantes (SR);

En la otra llave van juegan en semifinales: Sportivo Independiente vs All Boys (SR) –Día y horario a confirmar-.



PRIMERA – SEMIFINAL – LLAVE 2

Jueves: 09/10 – 21hs

Pico FC vs Club Estudiantes

Por la otra llave juegan: All Boys (SR) vs Belgrano (SR) –Día y horario a confirmar-.