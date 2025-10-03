Movimientos Docentes 2026: inscripción a Traslados Transitorios

El movimiento se realizará de manera virtual a través del sistema informático “Voz por Vos”, hasta el 14 de noviembre inclusive, informaron desde la Dirección General de Personal Docente de La Pampa.

La convocatoria involucra al personal docente que reviste como titular en instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, de las Direcciones Generales de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de Transversalidad de la Educación Inclusiva, y de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, de gestión estatal.