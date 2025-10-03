viernes 3, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Movimientos Docentes 2026: inscripción a Traslados Transitorios

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Educacion vozconvos aplicacion smartphone 5octubre2022

El movimiento se realizará de manera virtual a través del sistema informático “Voz por Vos”, hasta el 14 de noviembre inclusive, informaron desde la Dirección General de Personal Docente de La Pampa. 

La convocatoria involucra al personal docente que reviste como titular en instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, de las Direcciones Generales de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de Transversalidad de la Educación Inclusiva, y de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, de gestión estatal.

Ante consultas o reclamos, pueden comunicarse con los Tribunales de Clasificación correspondientes:
[email protected] o
[email protected] 

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 29setiembreAntar banner abril2025