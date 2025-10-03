Scaloni sorprendió con las convocatorias de un arquero y un defensor de equipos locales

El entrenador Lionel Scaloni convocó al arquero de Racing Facundo Cambeses y al defensor de River Lautaro Rivero para los amistosos que la Selección argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico en la Fecha FIFA.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante su par sudamericano en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará al seleccionado centroamericano como preparación pensando en el Mundial 2026.

Además, el mediocampista Aníbal Moreno, que actualmente se desempeña en el Palmeiras de Brasil, forma parte de las sorpresas entre los convocados, quien también tuvo pasado en Racing.

Por otro lado, fuera de las novedades por los nuevos convocados, se sumaron a la nómina los regresos del mediocampista del Chelsea Enzo Fernández y el defensor del Bournemouth Marco Senesi, mientras que José López, la figura de Palmeiras, se mantuvo en la consideración del entrenador.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

Cambeses lleva 25 partidos oficiales en Racing, en los que recibió 23 goles y su rendimiento lo ubica como uno de los jugadores más regulares del plantel.

En el torneo local acumula 10 encuentros con 781 minutos en cancha, un promedio de 0,81 goles recibidos por cada 90 minutos y en esos compromisos logró 4 vallas invictas. En cuanto a eficacia bajo los tres palos, registra 26 atajadas sobre 35 remates al arco.

La nota que dio la presencia de Cambeses en Racing fue que, para la consideración de Gustavo Costas, se dio la salida de Gabriel Arias, una de las figuras y referente del plantel por su experiencia. Desde la serie con Peñarol por Copa Libertadores que el ex Banfield lo reemplazó y se ganó el puesto.

Rivero, defensor zurdo de 21 años, lleva disputados hasta ahora cerca de 15 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese tramo acumula aproximadamente 1.200 minutos en cancha y su aporte ofensivo registra 1 gol y 1 asistencia.

En el plano defensivo participó en alrededor de 5 partidos con la valla invicta, mientras que su registro disciplinario marca 3 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

A nivel de rendimiento individual, muestra solidez en los duelos aéreos y eficacia en la recuperación, con una presencia física importante en el fondo del equipo de Núñez.