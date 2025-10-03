Ziliotto: “En La Pampa el equilibrio fiscal se logra sin ajustes y sin resignar  derechos”

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó en Adolfo Van Praet el acto de entrega de ocho viviendas del plan “Mi Casa” y anunció que la semana próxima se firmará la documentación para construir otras tres unidades habitacionales en esa localidad norteña. “En La Pampa el equilibrio fiscal se logra sin ajuste y sin resignar derechos”, aseguró el mandatario provincial.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó hoy el acto de entrega de ocho viviendas sociales del plan provincial “Mi Casa” en la localidad de Adolfo Van Praet. Además, anunció que la semana que viene se firmará un convenio para construir tres más en la localidad.

MÁS VIVIENDAS Y CONECTIVIDAD

“Para nosotros es muy importante estar acá entregando viviendas y cumpliéndoles el sueño del techo propio a ocho familias de Van Praet”, expresó el mandatario pampeano, que hizo hincapié en la satisfacción que le genera recorrer el interior pampeano: “venir acá es como un cable a tierra, porque nos permite hablar con los vecinos y las vecinas, conocer de primera mano sus inquietudes y sus necesidades. De esa manera uno honra a la función para la que fue elegido”.

“Nosotros dialogamos con todos los intendentes y estamos cerca de ellos más allá del signo político, de la distancia con Santa Rosa y de la cantidad de habitantes que tenga cada pueblo. Es la única manera de integrar a todos”, agregó Ziliotto.

También anunció otra noticia muy importante para este pequeño municipio, que según el último censo cuenta con 310 habitantes: “En muy poco tiempo más vamos a estar incorporando a Van Praet al conjunto de las localidades de la Provincia que acceden al sistema de 4G, algo tan importante en los tiempos que vivimos”.

“Hace muy poco, a través de la empresa pública provincial EMPATEL dimos una muestra de lo que somos capaces al desarrollar la fibra óptica para que todos accedan a internet de calidad en igualdad de condiciones con los grandes centros urbanos”, afirmó.

ANIVERSARIO

Un día antes de la conmemoración de un nuevo aniversario de Van Praet –este sábado celebra 122 años-, el gobierno provincial hizo entrega de estas ocho viviendas, pero Ziliotto sumó otra esperada noticia por los vecinos y vecinas de la localidad: “La semana que viene Gabriel Ramella va a estar en Santa Rosa firmando la documentación para construir tres viviendas más”.

“La política de viviendas sociales nunca se detuvo en La Pampa, y no permitiremos que se frene ahora, pese a que tenemos un Gobierno nacional que se olvida que en el interior viven argentinos y argentinas que todos los días y hacen su aporte con sus impuestos”, señaló.



EQUILIBRIO FISCAL SIN AJUSTE

Ziliotto se refirió a los fondos que el Gobierno nacional retiene a pesar de pertenecer a la Provincia. “De los impuestos nacionales que pagamos los pampeanos y pampeanas ninguno viene a la Provincia para rutas ni para viviendas, con la importancia que tienen para la calidad de vida de la gente”, expresó.

“Hay otra forma de tener equilibrio fiscal, sin ajuste y sin negarle derechos a quienes les corresponden. Nosotros no discriminamos a nadie, como hace el Gobierno nacional con nosotros, simplemente por pensar distinto”, sostuvo el mandatario. “el Gobierno nacional se tiene que dar cuenta de que en el interior del país hay argentinos y argentinas con necesidades, y aunque a ellos no les guste, donde hay una necesidad nace un derecho”, concluyó.

