sábado 4, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Comienzan las inscripciones para ingresantes 2026 a niveles Inicial, Primaria y Secundaria

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Jin 10 edificio ingreso 14diciembre2018

El Ministerio de Educación de La Pampa informó a aquellas familias que tengan a cargo niños, niñas y/o adolescentes que deban ingresar el próximo año a salas de 4 años de nivel Inicial, 1er. grado de nivel Primario y 1er. año de nivel Secundario. 

Inicial y Secundaria (Registro, Vinculación e Inscripción)

Desde el lunes 6 -y hasta el 24 inclusive-, madres, padres o adultos responsables deberán registrarse en el sistema informático https://vozporvos.lapampa.edu.ar/, vincular datos de niños, niñas y/o adolescentes que desea inscribir y realizar las inscripciones correspondientes.

También podrán acceder a los tutoriales sobre los tres pasos desde estos enlaces y/o desde este link  

Primaria (Inscripción) 

En el caso de la Educación Primaria, y con respecto a las inscripciones, las propias escuelas se comunicarán con las familias para completar el proceso entre los días 6 y 24 de octubre inclusive. 

Para obtener más información, pueden visitar el sitio web https://educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/inscripciones-ingresantes

Ante dudas y/o consultas, podrán comunicarse de lunes a viernes a través de llamadas y/o mensajes de WhatsApp de 10 a 14 horas, a las siguientes líneas telefónicas según corresponda:

Inicial: (2954) 476760;
Primaria: (2302) 202556;
Secundaria: (2954) 732158;
Secundaria Técnica: (2954) 712540.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 29setiembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300
Tecnohuose banner setiembre2025