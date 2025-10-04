Comienzan las inscripciones para ingresantes 2026 a niveles Inicial, Primaria y Secundaria

El Ministerio de Educación de La Pampa informó a aquellas familias que tengan a cargo niños, niñas y/o adolescentes que deban ingresar el próximo año a salas de 4 años de nivel Inicial, 1er. grado de nivel Primario y 1er. año de nivel Secundario.

Inicial y Secundaria (Registro, Vinculación e Inscripción)

Desde el lunes 6 -y hasta el 24 inclusive-, madres, padres o adultos responsables deberán registrarse en el sistema informático https://vozporvos.lapampa.edu.ar/, vincular datos de niños, niñas y/o adolescentes que desea inscribir y realizar las inscripciones correspondientes.

También podrán acceder a los tutoriales sobre los tres pasos desde estos enlaces y/o desde este link

Primaria (Inscripción)

En el caso de la Educación Primaria, y con respecto a las inscripciones, las propias escuelas se comunicarán con las familias para completar el proceso entre los días 6 y 24 de octubre inclusive.

Para obtener más información, pueden visitar el sitio web https://educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/inscripciones-ingresantes

Ante dudas y/o consultas, podrán comunicarse de lunes a viernes a través de llamadas y/o mensajes de WhatsApp de 10 a 14 horas, a las siguientes líneas telefónicas según corresponda:

–Inicial: (2954) 476760;

–Primaria: (2302) 202556;

–Secundaria: (2954) 732158;

–Secundaria Técnica: (2954) 712540.