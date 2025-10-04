El TdeC de La Pampa sumará herramientas tecnológicas para mejorar los controles de fondos públicos

El Tribunal de Cuentas de La Pampa participó de la III Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo, realizadas en la provincia de Mendoza. Asistieron la presidenta del TdeC, María Alejandra Mac Allister, quien se desempeña como secretaria de Relaciones Institucionales del organismo, y el vocal José Carlos Molares, actual Director General del IETeI.

Durante el encuentro se abordaron temas como generación de nuevas tecnologías, uso y aplicación de la inteligencia artificial y procesos de capacitación permanente, como herramientas necesarias para el fortalecimiento del rol de los tribunales como controladores públicos.

Desde el TdeC de La Pampa estos son temas que forman parte de la agenda institucional porque estamos convencidos que la mejora continua de las mismas nos encamina a una buena gobernanza, indicaron.

Por otra parte las jornadas, organizadas por el IETEI que contaron con la presentación de 38 trabajos de 15 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se centraron en tres pilares claves que están redefiniendo el control externo y la gobernanza pública. Se expuso cómo la innovación, la participación y el control específico de la obra pública se entrelazan para construir una administración más transparente, eficiente y responsable.

En ese marco de participación, representaron al TdeC de La Pampa, la auditora Andrea Vargas y la asesora legal Laura Tapia, quienes expusieron su trabajo seleccionado, titulado «Gobernanza y Participación Ciudadana en el Tribunal de Cuentas de La Pampa», integrando el Panel de Gobernanza.