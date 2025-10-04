sábado 4, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Fuerte inversión en herramientas para fortalecer la Educación Técnico Profesional

Educaciontecnica herramientas 27setiembre2025

El Ministerio de Educación continúa fortaleciendo la Educación Técnico Profesional (ETP) con la entrega de herramientas para escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros Provinciales de Formación Profesional (CPFP) por un total de 130 millones de pesos.

Por primera vez la Dirección General Administrativo Contable y con fondos propios realizó una adquisición de este tipo, en un contexto donde el desfinanciamiento nacional obliga a redoblar esfuerzos locales para sostener y proyectar el crecimiento de la ETP. 

Esta inversión se suma a los 150 millones destinados a la provisión de indumentaria y calzado de seguridad, que incluyó guardapolvos azules, calzado de protección, botas de goma, entre otras prendas esenciales para el trabajo en talleres y prácticas profesionalizantes.

De este modo, el Gobierno provincial lleva invertidos 280 millones de pesos, garantizando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la Provincia. 

La distribución alcanzó a instituciones de distintos puntos del territorio provincial, con kits que abarcan herramientas de mano, equipamiento eléctrico, dispositivos de medición, elementos de protección personal y materiales específicos para actividades agropecuarias.

 Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su decisión de priorizar la Educación Técnico Profesional como motor del desarrollo productivo, social y ambiental de La Pampa.

