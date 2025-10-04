Fuerte inversión en herramientas para fortalecer la Educación Técnico Profesional

El Ministerio de Educación continúa fortaleciendo la Educación Técnico Profesional (ETP) con la entrega de herramientas para escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros Provinciales de Formación Profesional (CPFP) por un total de 130 millones de pesos.

Por primera vez la Dirección General Administrativo Contable y con fondos propios realizó una adquisición de este tipo, en un contexto donde el desfinanciamiento nacional obliga a redoblar esfuerzos locales para sostener y proyectar el crecimiento de la ETP.

Esta inversión se suma a los 150 millones destinados a la provisión de indumentaria y calzado de seguridad, que incluyó guardapolvos azules, calzado de protección, botas de goma, entre otras prendas esenciales para el trabajo en talleres y prácticas profesionalizantes.

De este modo, el Gobierno provincial lleva invertidos 280 millones de pesos, garantizando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la Provincia.

La distribución alcanzó a instituciones de distintos puntos del territorio provincial, con kits que abarcan herramientas de mano, equipamiento eléctrico, dispositivos de medición, elementos de protección personal y materiales específicos para actividades agropecuarias.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su decisión de priorizar la Educación Técnico Profesional como motor del desarrollo productivo, social y ambiental de La Pampa.