Insólito: Alessandro Del Piero filtró todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026

En una situación increíble, el exdelantero italiano Alessandro Del Piero realizó una publicación en su cuenta de Instagram con la que filtró todas las camisetas de la marca Adidas para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exjugador de la Juventus se encontraba formando parte de un evento de la marca alemana, junto a otros grandes jugadores que vistieron la firma de las tres tiras, y subió una historia a sus redes sociales.

En la misma, se ve un gran número de maniquíes portando las camisetas, titulares y suplentes, que llevaran las distintas Selecciones nacionales en la próxima cita mundialista.

¿Filtración o estrategia de marketing? Todavía no queda claro, pero la realidad es que Alessandro Del Piero se anticipó a Adidas y le mostró al mundo cómo serán las camisetas de varias selecciones en el próximo Mundial.

La historia, seguramente, no debía haber salido a la luz, y fue eliminada por el europeo a la brevedad, aunque una simple captura de pantalla género que se inmortalice y viralice rápidamente en las redes sociales.

En la primera hilera de la larga fila de maniquíes se encuentran las camisetas argentinas. La local tendrá la configuración tradicional, celeste y blanca a bandas verticales, aunque las mismas serán mas anchas: solo habrá tres celestes y dos blancas.

Además, las tonalidades celestes tendrán difuminados en azul hacia los costados, mientras que los detalles serán en dorado, con el parche de campeón defensor en el centro del pecho. Por su lado, los números serán negros en la camiseta y dorados en el short.

La suplente será, como es habitual, algo más arriesgada. La misma contará con una base negra, con un novedoso diseño por encima en color azul. Además, tendrá el logo de Adidas Originals (el trébol) y los detalles serán en blanco, incluyendo la totalidad del escudo.

Por detrás de los conjuntos argentinos se ven los de México, con verde oscuro en el titular y blanco con negro en el suplente, el alemán, que contará con los colores de la bandera en el pecho, con un estilo similar al usado en el Mundial de 1990, mientras que la suplente tendrá una poco habitual combinación de azul, en la remera, y celeste, en pantalón y medias.

Por último se alcanza a ver la camiseta de España, con el rojo tradicional en el primer equipo y blanco con granate en el segundo.