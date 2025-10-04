Investigan la muerte del ex boxeador «Yanca» Balquinta en Santa Rosa

La Justicia se encuentra investigando el fallecimiento del ex boxeador Víctor Alberto «Yanca» Balquinta. Este domingo se hará la autopsia para determinar fehacientemente la causa de su muerte.

El deceso se produjo este sábado, confirmaron fuentes policiales y judiciales. «Se descompensó en su domicilio, llamaron a una ambulancia y llegó con código rojo al hospital. Le hicieron RCP, pero no pudieron salvarlo», explicaron.

En el lugar trabajó personal de la Seccional Segunda de Policía y realizó un peritaje la Agencia de Investigación Científica (AIC). Si bien a priori no se trató de una muerte violenta, las fuentes consultadas señalaron que el médico forense «consideró necesaria la autopsia, que se va a realizar mañana».

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Delitos contra las Personas, que trabajó «a modo de prevención y a la espera del resultado de esa diligencia». Además, también preventivamente, se realizó el relevamiento en la escena.

FEMICIDIO

El nombre de Balquina es conocido en el ámbito judicial y está relacionado a uno de los crímenes que quedaron impunes en la provincia. «Verónica Feraude, tenía nada más que 20 años cuando apareció muerta a la vera del camino a Toay el 10 de noviembre de 1996. La habían estrangulado», recordó un artículo publicado por La Arena en 2015.

«En principio se juzgó a quien era su pareja, el entonces boxeador Víctor ‘Yanca’ Balquinta y a dos cuñados suyos, pero nada se pudo probar», añadió. De todas maneras, se precisó que «Yanca» fue «juzgado por facilitamiento de la prostitución acusado de obligar a Verónica a prostituirse. Fue condenado a 10 años de prisión y estuvo preso menos de la mitad de ese tiempo».