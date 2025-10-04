sábado 4, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Santa Rosa: Lo multaron, golpeó a una inspectora de tránsito y lo detuvieron

Comisaria segunda santarosa 13febrero2023

Un joven de 23 años fue multado y golpeó en la boca a una inspectora durante un control de tránsito en Santa Rosa. Por la violenta agresión, el joven fue demorado. 

Fuentes policiales informaron que este viernes por la noche, a las 21.10 horas, el Cecom informó que en las calles Tomas Mason y Gobernador Duval el personal de tránsito municipal tuvo inconvenientes. 

Al llegar un móvil de la Seccional Segunda, los efectivos entrevistaron a la encargada del operativo. En ese sentido, relató que «un hombre agredió con un golpe de puño en el labio» a una inspectora cuando le realizan la multa.

Luego de dar las características, el personal logró dar con el hombre «que caminaba por Chaco y Duval».

Los voceros detallaron que «el joven de 20 años fue demorado y se le inició una causa por lesiones». 

