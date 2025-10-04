Torneo Provincial 2025: Empate entre santarroseños en la Zona B

Deportivo Mac Allister empató –sin goles- con Atlético Santa Rosa en el estadio Semillero Pampeano de Santa Rosa, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Provincial 2025. El empate favoreció a Costa Brava de General Pico, que aún mantiene chances de clasificar a cuartos de final, aunque ya no depende de sí mismo.

Atlético Santa Rosa salió en busca del triunfo y tuvo dominio territorial, pero no pudo trasladar esa diferencia al marcador.

El partido finalmente terminó empatado y la zona se definirá la próxima semana, cuando se dispute –probablemente el miércoles- la última fecha.

En este grupo, el primer partido se jugó el miércoles y empataron Alvear FC y Costa Brava, y así clasificó el equipo alvearense a cuartos de final.

Esta zona actualmente la lidera Alvear FC con 10 puntos, Atlético Santa Rosa sumó 8 unidades, Costa Brava tiene 6 y Deportivo Mac Allister solamente sumó dos puntos y ya quedó eliminado.

MÁS CLASIFICADOS

Racing Club de Eduardo Castex derrotó 2 a 1 a Sportivo Independiente en el estadio Roberto Petit de Merville de General Pico, se consolidó en la cima de la Zona D y clasificó a los cuartos de final del Torneo Provincial 2025.

El equipo castense fue el segundo clasificado a los cruces, y el resultado también favoreció a El Pampero de Colonia Santa María, porque le permitió asegurarse el pasaporte a la próxima instancia.

MÁS PARTIDOS

Después, el domingo, en los horarios oficiales, irá el resto de la jornada. Por la Zona A jugarán el clásico All Boys de Santa Rosa ante General Belgrano y All Boys de Trenel contra Juventud Regional de Miguel Cané.

Por la Zona C, en tanto, Unión Deportiva Campos de General Acha recibirá a Unión de Miguel de Riglos y Ferro de Intendente Alvear jugará ante Pico FBC. (Fuente y fotografía: Deporte Capital)