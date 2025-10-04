Ziliotto anunció señalamiento horizontal en rutas provinciales y pavimentación urbana en Toay

Continuando con el plan de obras diseñado para el mejoramiento progresivo de rutas y pavimento urbano en las distintas localidades de La Pampa, el gobierno provincial licitará el señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante en las rutas provinciales que presentan un nivel bajo o nulo de reflectancia; y también la rehabilitación y pavimentación de varias arterias de Toay. Los trabajos fueron presupuestados para ejecutarse en el ejercicio 2026.

Se trata de obras de suma importancia vinculadas a la seguridad en la circulación de vehículos, tanto en las rutas como en el ejido urbano de Toay.

La intervención activa del Estado en el mantenimiento de rutas y el mejoramiento del asfalto urbano constituye una política clave en La Pampa, que tiene por objetivo garantizar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Estas obras no solo reducen significativamente el riesgo de accidentes, sino que también facilitan la conectividad entre barrios, optimizan el transporte público y fortalecen el desarrollo económico local y regional.

Invertir en infraestructura vial es invertir en bienestar, en equidad territorial y en el derecho de todas las personas a transitar por espacios seguros y dignos.



ASFALTO URBANO EN TOAY

Se realizarán trabajos de pavimentación de cuadras nuevas y a la ejecución de carpeta sobre calzada existente, previo fresado, con concreto asfáltico en caliente, en calles comprendidas dentro del ejido urbano de la ciudad de Toay.

Con estas obras se optimizará el escurrimiento pluvial de gran parte de la localidad, el cual actualmente converge en un punto que se encuentra al límite de su capacidad.

Adicionalmente, se ejecutarán redes de cloaca y agua en las cuadras que aún no dispongan de estos servicios, así como la construcción de un canal de hormigón armado en el acceso a Toay por la Ruta Provincial N° 14, destinado a conducir parte de dichos excedentes.

Con el fin de mejorar la seguridad vial en una intersección de alta densidad vehicular, se prevé la construcción de canalizaciones en el empalme entre la Av. Presidente Juan Domingo Perón y la Ruta Provincial N° 9, incorporando un sistema de semaforización para un mejor ordenamiento del tránsito.

Los trabajos contemplan la preparación de subrasante, ejecución de fresado, construcción de cordones y badenes, colocación de capas granulares, aplicación de riego de imprimación y de liga, y la posterior construcción de carpeta asfáltica en caliente de 4 cm de espesor.