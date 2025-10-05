APA financia la limpieza y desmalezamiento de canales pluviales en Monte Nievas

Con financiamiento del Programa para el Mejoramiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa) de la Administración Provincial de Agua (APA), se está ejecutando una importante obra de saneamiento urbano en la localidad de Monte Nievas. Los trabajos consisten en la limpieza y desmalezamiento de 7.500 metros de canales pluviales.

Desde APA destacaron que mantener en buenas condiciones los conductos a cielo abierto es fundamental para prevenir inundaciones, asegurar un desagüe rápido y eficaz del exceso de agua y evitar daños a infraestructuras y propiedades.

Las autoridades municipales indicaron que el “estado general” de los canales pluviales “era bueno”, porque “se limpian año por medio”, y se limpian los renuevos de árboles, principalmente eliminando los olmos porque impiden el escurrimiento del agua.



«PROGRAMAS IMPORTANTES»

También indicaron que los programas de APA “son muy importantes” porque brindan “la posibilidad de realizar trabajos fundamentales para la localidad”.

En Monte Nievas, los programas de la APA también permitieron instalar una Planta de Agua Tratada por osmosis inversa.

Además, desde la comuna presentaron –en abril- una solicitud para construir cordón cuneta y badenes, para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia en una zona inundable. “Si no fuera por estos programas no lograríamos tal obra”, destacaron.