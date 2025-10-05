domingo 5, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

APA financia la limpieza y desmalezamiento de canales pluviales en Monte Nievas

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Apa desguespluviales montenievas 4octubre2025

Con financiamiento del Programa para el Mejoramiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (ProManCa) de la Administración Provincial de Agua (APA), se está ejecutando una importante obra de saneamiento urbano en la localidad de Monte Nievas. Los trabajos consisten en la limpieza y desmalezamiento de 7.500 metros de canales pluviales.

Desde APA destacaron que mantener en buenas condiciones los conductos a cielo abierto es fundamental para prevenir inundaciones, asegurar un desagüe rápido y eficaz del exceso de agua y evitar daños a infraestructuras y propiedades.

Las autoridades municipales indicaron que el “estado general” de los canales pluviales “era bueno”, porque “se limpian año por medio”, y se limpian los renuevos de árboles, principalmente eliminando los olmos porque impiden el escurrimiento del agua.

«PROGRAMAS IMPORTANTES»

También indicaron que los programas de APA “son muy importantes” porque brindan “la posibilidad de realizar trabajos fundamentales para la localidad”.

En Monte Nievas, los programas de la APA también permitieron instalar una Planta de Agua Tratada por osmosis inversa.

Además, desde la comuna presentaron –en abril- una solicitud para construir cordón cuneta y badenes, para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia en una zona inundable. “Si no fuera por estos programas no lograríamos tal obra”, destacaron.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 29setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025