El Paraje Ingeniero Foster tiene 50 habitantes y fue conectado a la red provincial de fibra óptica

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y el presidente de Empatel Sapem, Andrés Zulueta, participaron de la habilitación del tendido de la red de fibra óptica en el Paraje Ingeniero Foster, que depende administrativamente de la comuna de La Maruja. La obra financiada por el gobierno provincial fue ejecutada por la Cooperativa de Caleufú, y permitirá que los vecinos y la escuela del lugar podrán acceder a internet de alta velocidad.

El presidente de la Cooperativa de Caleufú, Alejandro del Sol, celebró el avance: “Brindamos servicios en todas las localidades interconectadas: Caleufú, Pichi Huinca, La Maruja e Ingeniero Foster. Solo nos faltaba llegar con fibra óptica a los hogares de Foster, y hoy lo estamos festejando”. “Nuestra misión es ofrecer el mismo servicio a todos los asociados, sin importar dónde vivan” dijo.

«TODOS DEBEN ESTAR CONECTADOS»

Por su parte, el ministro Curciarello destacó que la presencia en el lugar reafirma lo que el gobernador Sergio Ziliotto sostiene: “no hay pueblos grandes ni chicos, ni cercanos ni lejanos. Todos deben estar conectados. Y en ese camino, hay que recordar la importancia de una de las primeras obras de nuestra gestión: la interconexión con San Luis, fruto del Tratado del Caldén”.

«ACOMPAÑAMIENTO»

El titular de Empatel Sapem subrayó el carácter social del proyecto: “Nuestro aporte fue simbólico, centrado en la puesta en valor del nodo. La inversión principal fue realizada por la Cooperativa de Caleufú, con el objetivo de igualar el servicio que ya brinda en otras localidades. Cuando nos presentaron el proyecto, no podíamos hacer menos que acompañar, sabiendo que la finalidad no era económica, sino profundamente social”, expresó.

«LUCHA POR SUBSISTIR»

Finalmente, el intendente de La Maruja agradeció el respaldo de la provincia y de la Cooperativa de Caleufú. «Foster es un pueblo que aún lucha por subsistir, con la idea del tren como símbolo. Contar con fibra óptica en los hogares es una forma de darle más vida y esperanza. Con esta obra, les decimos a sus habitantes que no son ciudadanos de segunda: están presentes en nuestras decisiones y son acompañados por el Gobierno provincial y la Cooperativa”, dijo.

