domingo 5, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Joven de Intendente Alvear es la nueva reina de la Fiesta provincial de la Rosa 2025

La joven alvearense Celeste Carrozo Perazi fue consagrada reina provincial de la Rosa en Parera, y fue coronada –durante la madrugada de este domingo- por la soberana saliente Faustina Pavón. Además, fueron electas princesas Elgina Bower (Maisonnave) y Aylin Narváez (Arata).

La XXXVI Fiesta provincial de la Rosa comenzó con el tradicional desfile céntrico de carrozas y centros tradicionalistas. La continuidad de la tradicional celebración continuó con las actuaciones de Zamira, Valentina Rodríguez y concluyó con el show bailable de “Poneme Vivo”.

