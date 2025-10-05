La secuela de «Peaky Blinders» tendrá dos temporadas en Netflix y BBC

La serie de Peaky Blinders tendrá una secuela en Netflix y BBC. La producción creada por el guionista Steven Knight tendrá su correlato en ambas plataformas y además contará con la producción ejecutiva del actor Cillian Murphy, uno de sus protagonistas.

Así, la serie regresará a la pantalla chica en forma de dos nuevas series secuela de seis episodios de una hora de duración, por encargo de la plataforma de streaming Netflix y la cadena inglesa BBC . La estrella original de la historia, Cillian Murphy, será productor ejecutivo al igual que el propio Knight.

Las secuelas seguirán a la película Peaky Blinders , actualmente en postproducción para estrenarse el próximo año. El calendario y el reparto de la serie, que contará la historia de una nueva generación del clan de Birmingham, están por determinar. BBC One la emitirá en el Reino Unido y Netflix a nivel mundial.

La sinopsis de la próxima serie se ambienta en la Gran Bretaña de 1953, «tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial». Allí, Birmingham buscará tener «un futuro mejor con hormigón y acero», bajo «una nueva era de los Peaky Blinders» en la que «la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas».

«Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes: con la familia Shelby en su corazón, bañado en sangre», termina de dictar la sinópsis. Al igual que partes de la película, la nueva serie Peaky se rodará en los estudios Knight’s Digbeth Loc. de Birmingham.

Ambas temporadas serán producidas por las firmas Kudos y Garrison Drama. Los demás productores ejecutivos son Karen Wilson y Martin Haines (Kudos); Jamie Glazebrook (Garrison Drama) y Jo McClellan (BBC). Mientras, los supervisores de la producción, para Netflix, serán Mona Qureshi y Toby Bentley.

Knight dijo estar «encantado de anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders» y dijo que contará la historia «de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham»: «La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una aventura increíble», sintetizó.

Por su lado, Qureshi añadió que «hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight, y estaremos en vilo con su regreso a las calles de Birmingham y a la nueva generación de la familia Shelby. Junto con nuestra audiencia global, ¡estamos listos para volver a cautivarnos!».

Además, la directora de drama de la cadena inglesa Lindsay Salt sostuvo que «esta serie revolucionaria causó un gran impacto hace 12 años y es uno de los dramas más queridos de la BBC».

Por último, el director ejecutivo de Banijay UK Patrick Holland declaró: «Peaky Blinders es uno de los dramas más icónicos y que marcaron una época en nuestro tiempo, y en Banijay UK estamos encantados de ayudar a dar vida a la visión de Steven Knight».