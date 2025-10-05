Liga Municipal 2025: Quetrequén sacó ventaja y el ABC de Castex empató

En el Estadio Municipal de Vértiz, se disputaron las finales “de ida” de la Copa de Oro y la Copa de Plata de la Liga Provincial de Fútbol Municipal – Zona Norte.

En el primer partido, por la Copa de Plata, Recreativo Juniors de Realicó y Asociación Calandri de (ABC) Eduardo Castex emptaron sin goles.

En el segundo encuentro, por la Copa de Oro, Quetrequén venció 2 a 0 a Vértiz, con goles de Neri Cornejo y Jonathan Leiría Gil.

DEFINICIÓN

La definición de las finales será –el domingo 12- en el estadio de la localidad de Quetrequén.

El programa será el siguiente:

Primer partido: Ceballos y Metileo por el tercer y cuarto puesto – Copa de Plata.

Segundo partido: Agustoni y Van Praet por el tercer y cuarto puesto – Copa de Oro.

Tercer partido: segunda final entre Recreativo Juniors y ABC de Eduardo Castex – Copa de Plata

Cuarto partido: Segunda final entre Quetrequén y Vértiz – Copa de Oro

Las definiciones estarán determinadas por la cantidad de puntos obtenidos en los dos encuentros. En caso de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles, y si persiste la igualdad se definirán con remates desde el punto penal -se ejecutarán 5 penales por equipo y, en caso de persistir la igualdad, se ejecutará 1 penal por lado hasta definir la serie-.