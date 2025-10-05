lunes 6, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Federal A: Costa Brava empató en Misiones y define la serie en General Pico

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torneofederala bartolomemitre costabrava misiones 5octubre2025

Costa Brava de General Pico consiguió un valioso empate en Misiones, en el partido de ida de la Reválida del Torneo Federal A. Este resultado le permitirá –el próximo domingo a las 11 horas- definir la serie en el estadio Nuevo Pacaembú.

Los costeros empataron 1 a 1 con Bartolomé Mitre en Posadas, con goles convertidos en el segundo tiempo.

El conjunto local se puso en ventaja por intermeido de Espínola, y el delantero Jerónimo Gutiérrez empató para los piquenses.

La serie quedó abierta y el próximo domingo se definirá quien avanza a la próxima instancia.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 29setiembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025
Tecnohuose banner setiembre2025