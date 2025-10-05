Torneo Federal A: Costa Brava empató en Misiones y define la serie en General Pico

Costa Brava de General Pico consiguió un valioso empate en Misiones, en el partido de ida de la Reválida del Torneo Federal A. Este resultado le permitirá –el próximo domingo a las 11 horas- definir la serie en el estadio Nuevo Pacaembú.

Los costeros empataron 1 a 1 con Bartolomé Mitre en Posadas, con goles convertidos en el segundo tiempo.

El conjunto local se puso en ventaja por intermeido de Espínola, y el delantero Jerónimo Gutiérrez empató para los piquenses.

La serie quedó abierta y el próximo domingo se definirá quien avanza a la próxima instancia.