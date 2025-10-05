lunes 6, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Provincial 2025: Cuatro clasificados a cuartos de final y una apasionante definición

Torneoprovincial generalbelgrano allboys 5octubre2025

Hoy se completó la quinta fecha del Torneo Provincial 2025, donde All Boys de Trenel se aseguró la clasificación a los cuartos de final, y los resultados registrados dejaron “totalmente abierta” la Zona C, donde todos los equipos tienen chances de acceder a la etapa definitoria. La última fecha de la etapa clasificatoria será apasionante porque definirá los restantes equipos que jugarán la próxima instancia.

Los equipos que ya clasificaron a los cuartos de final son Alvear FC de Intendente Alvear, Racing Club de Eduardo Castex, El Pampero de Colonia Santa María y All Boys de Trenel; y los otros cuatro equipos quedarán definidos el próximo fin de semana.

RESULTADOS

ZONA A

All Boys de Santa Rosa le ganó 1 a 0 a General Belgrano, con goles de Tompas Arzer.

Y en Trenel, All Boys venció 3 a 1 a Juventud Regional de Miguel Cané, con anotaciones de Lautaro Izza, Alejo Morales –de penal- y Gastón Farroni; y el descuento lo marcó Rodrigo Gutiérrez.

ZONA B

En Intendente Alvear, el miércoles, Alvear FC y Costa Brava de General Pico empataron -sin goles-, y los azules se aseguraron la clasificación a los cuartos de final.

En el partido adelantado, el sábado, Deportivo Mac Allister empató –sin goles- con Atlético Santa Rosa en el estadio Semillero Pampeano de Santa Rosa.

ZONA C

En Intendente Alvear, Ferro Carril Oeste empató 1 a 1 con Pico FC, con goles de Lucas Lucero para los locales y Esteban Gutierrez para los piquenses; y fueron expulsados Agustín Banegas y Santino Carrizo en los locales y Esteban Gutierrez en los visitantes.

En General Acha, Unión Deportiva Campos derrotó 2 a 0 a Unión de Miguel Riglos, con las conquistas de Nahuel Quiero.

ZONA D

Pampero de Colonía Santa María goleó 5 a 0 a Deportivo Winifreda, con goles de Juan Manuel Carrizo, Sebastián Aschemacher –en dos ocasiones (una de penal)-, Facundo Aschemacher y Gastón Aschemacher; y fue expulsado Enzo Furch en el equipo winifredense.

Por su parte, Racing Club de Eduardo Castex derrotó 2 a 1 a Sportivo Independiente en el estadio Roberto Petit de Merville de General Pico, en un partido que se disputó el jueves en la ciudad norteña.

POSICIONES

ZONA A: All Boys de Trenel, 11; All Boys de Santa Rosa, 8; Juventud Regional, 5; y General Belgrano, 3.

ZONA B: Alvear FC, 10; Atlético Santa Rosa, 8; Costa Brava, 6; y Deportivo Mac Allister, 2.

ZONA C: Unión de Miguel Riglos y Pico FC, 8; Unión Deportiva Campos, 6; y Ferro de Intendente Alvear, 5.

ZONA D: Racing Club, 12; Pampero de Colonia Santa Teresa, 11; Sportivo Independiente, 3; y  Deportivo Winifreda, 1.

PRÓXIMA FECHA

ZONA A:  General Belgrano vs All Boys de Trenel y Juventud Regional vs All Boys de Santa Rosa

ZONA B: Costa Brava vs Deportivo Mac Allister y Atlético Santa Rosa vs Alvear FC.

ZONA C: Pico FC vs Unión Deportiva Campos de General Acha y Unión de Miguel Riglos vs Ferro de Intendente Alvear.

ZONA D: Deportivo Winifreda vs Sportivo Independiente y Racing Club vs Pampero de Colonia Santa Teresa.

