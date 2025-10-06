Comenzó a debatirse la expropiación del Vivero Williamson de General Pico

En el plenario de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Ecología y Ambiente Humano, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se trató el proyecto de ley que declara de Interés Público las áreas del Vivero Pampeano en la ciudad de General Pico. La vicegobernadora Alicia Mayoral siguió con atención las deliberaciones en la sala de comisión de la Legislatura, donde también estuvieron la intendenta Fernanda Alonso y Daniel Williamson -uno de los herederos del predio-, para exponer sus opiniones.

El proyecto que aborda la situación del vivero fue presentado durante la gestión del entonces gobernador Carlos Verna. «En aquel momento, al no poder alcanzarse un acuerdo entre todas las partes, se decidió elevar el proyecto para buscar una solución que ordene la situación del Vivero Williamson», explicó.

El Vivero Williamson ocupa un predio de cuatro hectáreas, ubicado en el corazón de la ciudad norteña, con alto valor ambiental y simbólico para la comunidad piquense.

Alonso explicó que la inquietud fue planteada por Daniel Williamson, descendiente directo del fundador del vivero, y recordó la importancia histórica del espacio: «Cuando decimos Williamson en General Pico, sabemos de quién hablamos. Nos referimos al viejo vivero que quedó como pulmón verde en el centro de la ciudad, creado por el ingeniero agrónomo Juan Williamson, un pionero que dejó huella en La Pampa y en la Argentina», destacó.

La intendenta recordó que ya en 2012, cuando ejercía como diputada provincial, presentó un proyecto de ley para declarar el predio como área protegida, aunque no prosperó. Sin embargo, el municipio ha sostenido desde entonces una política de preservación. «Como concejal, impulsé una ordenanza para impedir el avance de desarrollos inmobiliarios, garantizando la protección del espacio tal como se encuentra hoy», explicó.

Detalló que, a pesar de los intentos de conciliación entre los herederos, el predio se encuentra actualmente en estado de abandono, con riesgo de deterioro ambiental. «Hay especies únicas, invernaderos y estanques que hoy corren peligro por falta de mantenimiento. Para ingresar al lugar necesitamos orden judicial, ya que es propiedad privada», señaló.

Durante la gestión del gobernador Carlos Verna se avanzó con una ley de expropiación y una oferta de compra que no fue aceptada por los herederos, lo que impidió concretar una solución definitiva. «La misión del municipio siempre fue preservar y conservar la biodiversidad, el patrimonio y la historia que representa este espacio. Por eso pedimos el desarchivo del proyecto, con las modificaciones necesarias, para declarar el Vivero Williamson área protegida y garantizar su recuperación», subrayó.

Al finalizar, la intendenta cedió la palabra a Daniel Williamson, quien expresó con emoción: «Yo vengo porque quiero salvar algo que hizo un pionero. Quisiera que el predio del vivero, fundado por mi abuelo, quede como un bien para el pueblo y para la provincia».

CONSENSO FAMILIAR

Daniel Williamson, descendiente del fundador del emblemático vivero que lleva su apellido, expuso sobre la situación actual del predio y reiteró su voluntad de conservarlo como un bien de valor ambiental y social para General Pico y la provincia de La Pampa. «Lo que pasa es que nunca nos ponemos de acuerdo entre los herederos. Por eso me reuní con la intendenta Fernanda Alonso para buscar una salida que permita preservarlo y evitar su destrucción», explicó.

Williamson señaló que la falta de consenso familiar ha impedido avanzar en soluciones concretas, pero destacó su convicción personal en favor de la conservación. «Yo soy uno de los que lo quiere proteger. Mi abuelo compró esas tierras en 1908 o 1909, cuando no eran más que un médano, y de ahí hizo lo que hoy es un pulmón verde en el centro de Pico», relató.

Además, expresó su deseo de que el vivero —fundado por el ingeniero agrónomo Juan Williamson— sea resguardado de manera definitiva. «Quisiera que se preserve para siempre, que quede como un bien para Pico y para la provincia, y que la gente lo pueda disfrutar», concluyó.

Noelia Viara consultó si el predio ya tiene tasación. «Sí, hay una tasación realizada, que seguramente habría que actualizarla», respondió Alonso.

Federico Ortíz realizó una intervención centrada en los aspectos técnicos y legales vinculados al proyecto de expropiación del histórico predio ubicado en el centro de General Pico, indicando la importancia de establecer con precisión el objeto y el sujeto de la expropiación para evitar futuras controversias jurídicas. «Si bien todos deducimos cuál es el propósito del proyecto, es fundamental determinar de manera explícita quién será el sujeto expropiante, ya que puede tratarse tanto de la Provincia como del Municipio», explicó.

El legislador detalló que esta definición incidirá directamente en la titularidad del inmueble y en su posterior administración. «Si la Provincia resulta ser el sujeto expropiante, luego será necesario un nuevo instrumento legal, ya sea una ley de donación o un convenio, para transferir el manejo del predio al municipio. En cambio, si la expropiación la realiza directamente el municipio, la titularidad quedará automáticamente a su nombre», precisó.

Ortíz enfatizó que el debate debe centrarse en resolver las cuestiones jurídicas y administrativas para permitir que el proyecto avance con respaldo legal. «Más allá de las situaciones personales o de la cantidad de herederos, el objetivo es que el trámite siga los pasos que marca la ley provincial y que se logre una solución definitiva para este espacio emblemático de General Pico», finalizó.

DESARCHIVAR

Por su parte, Julián Aguilar expresó su respaldo a la iniciativa de desarchivar el proyecto de expropiación, con el objetivo de preservar el histórico pulmón verde ubicado en el centro de General Pico.

«Sinceramente, cuando me enteré de esta iniciativa, sentí alivio. Conozco a Fernanda, sé de su gestión y de su impronta, y entiendo que estamos frente a una oportunidad real de salvar un patrimonio muy querido por los piquenses», afirmó.

Aguilar subrayó el sentido de pertenencia que la comunidad mantiene con el vivero y destacó la importancia de su recuperación bajo la administración estatal. «Muchos nos vamos a alegrar el día que ese vivero esté en manos del Estado, con la finalidad para la cual fue creado originalmente», sostuvo.

El legislador resaltó el valor simbólico de avanzar con el proyecto, más allá de los aspectos legales y técnicos. «No voy a referirme a cuestiones jurídicas, pero sí quiero celebrar, como piquense, que estemos comenzando este camino de recuperación», concluyó.