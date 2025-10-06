El gobierno provincial donará una pick up a la comuna de Castex para “tareas municipales”

La Municipalidad de Eduardo Castex sumará una camioneta Ford Ranger 2013, que fue transferida sin cargo por el Gobierno provincial, para reforzar las tareas operativas en la localidad.

La entrega se formalizará a través de la Jefatura de Policía de La Pampa y luego del trámite administrativo en Escribanía General de Gobierno y el Registro de la Propiedad Automotor.

Una vez cumplidos estos trámites administrativos, el vehículo será dado de baja del inventario provincial para pasar definitivamente al municipio.

“La incorporación de este vehículo permitirá mejorar las tareas cotidianas del municipio y refuerza el acompañamiento de la Provincia a las comunas” (fuente oficial).

El decreto fija un plazo de 180 días para completar la transferencia, aunque se prevé la posibilidad de una prórroga en caso de demoras administrativas.

Con esta decisión, el Gobierno de La Pampa apunta a fortalecer la gestión comunal de Eduardo Castex, aportando un recurso clave para distintas actividades municipales.