lunes 6, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

El gobierno provincial donará una pick up a la comuna de Castex para “tareas municipales”

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Eduardocastex municipalidad 5octubre2025 1

La Municipalidad de Eduardo Castex sumará una camioneta Ford Ranger 2013, que fue transferida sin cargo por el Gobierno provincial, para reforzar las tareas operativas en la localidad.

La entrega se formalizará a través de la Jefatura de Policía de La Pampa y luego del trámite administrativo en Escribanía General de Gobierno y el Registro de la Propiedad Automotor.

Una vez cumplidos estos trámites administrativos, el vehículo será dado de baja del inventario provincial para pasar definitivamente al municipio.

“La incorporación de este vehículo permitirá mejorar las tareas cotidianas del municipio y refuerza el acompañamiento de la Provincia a las comunas” (fuente oficial).

El decreto fija un plazo de 180 días para completar la transferencia, aunque se prevé la posibilidad de una prórroga en caso de demoras administrativas.

Con esta decisión, el Gobierno de La Pampa apunta a fortalecer la gestión comunal de Eduardo Castex, aportando un recurso clave para distintas actividades municipales.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 29setiembreAntar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300
Tecnohuose banner setiembre2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguro banner setiembre2025 lateral