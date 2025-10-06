lunes 6, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 6 al domingo 12 de octubre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 6 al domingo 12 de octubre 

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril) 

Semana de movimiento y decisiones rápidas. Podés sentir cierta presión laboral o personal, pero tu impulso te ayudará a salir adelante. Evitá discusiones innecesarias: tu energía está para construir, no para chocar.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo) 

Un tema económico o laboral será el centro de tu semana. Buen momento para ordenar cuentas, negociar o pensar en nuevas formas de generar ingresos. En lo afectivo, buscás seguridad y compromiso.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio) 

La comunicación será tu gran herramienta. Reuniones, charlas y contactos se multiplican. Una propuesta puede abrir un camino nuevo. En el amor, prestá más atención a los detalles.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio) 

La semana te pide calma: tu sensibilidad estará a flor de piel. La familia será refugio, pero también puede demandarte más de lo esperado. Momento ideal para cuidar tu interior.

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto) 

Tu magnetismo se multiplica y te posiciona en lugares de liderazgo. Buen momento para entrevistas, negociaciones o presentaciones. En lo personal, un gesto tuyo genera admiración.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) 

Semana de organización: ponés orden en tu rutina, en tus cuentas y en tus ideas. Los resultados serán visibles hacia el fin de semana. Recordá también darte un espacio de relax.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre) 

Tu vida social se activa y te abre puertas. Puede aparecer un nuevo vínculo que te sorprenda. En el trabajo, tu diplomacia logra acuerdos importantes.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre) 

La intensidad marca tu semana. Situaciones ocultas o dudas empiezan a aclararse. Vas a sentir que cerrás un ciclo y te preparás para un nuevo comienzo.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre) 

Semana expansiva: planes, viajes o proyectos a futuro te llenan de entusiasmo. Rodeate de personas que compartan tu energía positiva. En lo afectivo, la pasión se enciende.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) 

Tu esfuerzo rinde frutos: reconocimientos laborales o logros personales llegan en estos días. Recordá que no todo es trabajo: el fin de semana será ideal para disfrutar.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero) 

Las ideas innovadoras marcan tu semana. Surgen proyectos distintos y ganas de cambiar la rutina. En lo emocional, necesitás libertad, pero también sinceridad.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo) 

Tu intuición está muy afinada. Es una semana ideal para escuchar tus corazonadas y no forzar las cosas. En lo económico, una oportunidad inesperada puede aparecer.

