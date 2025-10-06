Liga Provincial de Fútbol PCD: Castenses jugarán torneos nacionales

Los equipos Las Divinas y La Scaloneta clasificaron al Torneo Nacional, tras ganar la Liga Provincial de Fútbol PCD que se disputó –el sábado- en las canchas del Club San Martín de Quemú Quemú. Participaron deportistas de Eduardo Castex que competirán en los torneos nacionales en Mendoza y San Luis.

La castense Marita Goulu en su categoría se consagró campeona y goleadora y va a representar a La Pampa en Mendoza; mientras que Shair Vega fue campeón en su categoría y va a integrar el equipo que representará a La Pampa en San Luis.

Además, los castenses Mateo Sorba, Silvio Zurita, José Ríos, Alan Fernández y Fiama Winchel clasificaron terceros y ganaron medalla de bronce.

RESUMEN

El fútbol para personas con discapacidad se vivió a pleno en Quemú Quemú, con alegrías, abrazos y festejos, más allá de ganar o perder, inclusive de los goles que se pudieron marcar.

La Liga PCD, que en cada una de las fechas tuvo un buen marco de público, en especial de familiares y amigos de los y las futbolistas, fue organizada en conjunto por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa y la Fundación Rincón de Todos.

El torneo, que cuenta con el aval de Olimpiadas Especiales, contó con la participación de 20 equipos, que sumaron alrededor de 200 deportistas de distintos puntos de la provincia.

RESULTADOS

En Nivel A Masculino el primer puesto del campeonato fue La Scaloneta, escoltado por Los Alcones y Los Mauris. Cuarto fue Los Súper Campeones y quinto, La Naranja Mecánica.

En Nivel B Masculino ganó El City, aventajando a Conectados y Los Leones. Cuarto se ubicó Los Pitufos, seguido por Los Chapulines y Los Caballeros.

En Nivel C Masculino triunfó Los Magníficos. Segundo fue Los Camioneros y tercero, Los Guerreros.

En Nivel A Femenino fue primero el equipo de Las Divinas, superando a Las Lobas y Las Superpoderosas. Cuarto fue Las Lechugas.

TORNEOS NACIONALES

Tras jugarse la cuarta y última fecha de la Liga de Fútbol PCD, los equipos Las Divinas en el femenino, y La Scaloneta en el masculino, representaran a La Pampa en el Torneo Nacional en San Rafael (Mendoza) y Villa Mercedes (San Luis), respectivamente.