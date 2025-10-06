Para que encabece Santilli, Karen Reichardt debería renunciar, si no define el juez Ramos Padilla

El juez electoral Alejo Ramos Padilla definirá quién encabezará la lista de diputados de La Libertada Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, salvo que el gobierno logre que Karen Reichardt renuncie a su candidatura y en ese caso se aseguraría el primer lugar para Diego Santilli.

Esto es así porque hay diversas interpretaciones sobre si en este caso se aplica la paridad de género y por ende a Espert lo reemplaza el varón que le sigue -Santilli- o por ser el primer lugar sencillamente se corre toda la lista hacia arriba.

Ante esas divergencias es el juez Ramos Padilla quien define. Este magistrado es uno de los jueces más bastardeados por los libertarios, que se han cansado de acusarlo de «kuka» y ahora tiene la suerte electoral del gobierno en sus manos.

Fuentes judiciales dijeron a LPO que hay fallos de todo tipo respecto del corrimiento de candidatos de una lista pero que la definición recae sobre el juez electoral. Por eso, no se aplica automáticamente el artículo 7 de la ley de paridad, que establece que ante la renuncia de un hombre escala un hombre en la lista y ante la renuncia de una mujer, lo hace otra mujer. El gobierno tomará esa interpretación y presentará a Ramos Padilla una lista encabezada por Santilli, para que la oficialice.

Hay un antecedente bien conocido: Fernando Niembro renunció luego de una investigación periodística letal en 2015 al primer lugar de la lista de diputados de Cambiemos y su lugar no fue ocupado por un hombre sino por Silvia Lospennato. Dos años después se sancionó la ley de paridad, pero nunca se tuvo que aplicar para el primer lugar.

Si Karen no renuncia, el juez Ramos Padilla puede definir que sea ella quien encabece la lista en lugar de Santilli. Si al gobierno no le gusta, puede apelar la decisión que irá a la Cámara Electoral y en última instancia a la Corte. En los 20 días que quedan hasta las elecciones, parece un escenario improbable.

Es por eso que la primera opción que barajan en la Rosada es convencer a la ex Brigada Cola de que renuncie, ya que no la pueden obligar porque se acabó hace dos meses el plazo para hacer correcciones a la lista. Si Karen se planta, se vivirán horas de intenso machismo.

Hasta que no defina el juez, el gobierno no podrá avanzar con la reimpresión de las boletas ya que no sabrá quién las encabezará. A cada minuto que pasa, la reimpresión se vuelve más costosa, ya que ya está impresa la mitad de los ejemplares y este lunes se entregaría la otra mitad.