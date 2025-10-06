Presentaron la reedición de «Crónicas Ranquelinas» en la Feria Provincial del Libro

Con gran convocatoria, se presentó en la Feria Provincial del Libro la reedición de «Crónicas Ranquelinas», una obra fundamental de los autores pampeanos José Depetris y Walter Cazenave.

En el evento, que se desarrolló el sábado, se celebró la recuperación de este valioso material, y contó con una mesa de lujo integrada por el reconocido escritor y periodista Juan Sasturain (quien participó tras presentar su última novela, “Tinta china”), el secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero Álvarez, y el coautor del libro, José Depetris.

El sello editorial La Pampa Edita, fue la encargada de impulsar esta reedición del libro publicado originalmente en 1998, que se encontraba agotado y es un testimonio del auge de los estudios sobre el pueblo ranquel en los años noventa y de la profundización en la historia regional.

La obra se distingue por el uso de documentos históricos y la inclusión de entrevistas con sobrevivientes indígenas y criollos, ofreciendo una perspectiva rica y profunda.

La presentación comenzó con la bienvenida del secretario Pablo Lucero Álvarez. Posteriormente, José Depetris tomó la palabra para compartir agradecimientos y detalles sobre el proceso de creación del libro, en un diálogo dinámico donde Juan Sasturain aportó comentarios e interrogantes, enriqueciendo el intercambio.

El cierre de la actividad dio lugar a un fructífero espacio de diálogo entre los autores y el numeroso público presente, quienes pudieron ahondar en los contenidos de la obra y su impacto en la historiografía pampeana.