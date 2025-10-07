Becas Impulsar Futuro generan expectativas entre los estudiantes para cubrir alquileres y transporte

Las becas Impulsar Futuro “han generado grandes expectativas” entre los estudiantes de sexto año de nivel secundario de las localidades del interior, donde no existen alternativas educativas de nivel superior, porque las “principales dificultades que afrontan son el alquiler y los traslados en otras ciudades”, resaltó el referente de las líneas de Convivencia y Participación Estudiantil e integrante del equipo técnico de la Dirección General de Educación Secundaria de La Pampa, Jorge Videla.

En el SUM de los colegios Manuel Belgrano y Licenciado Hugo Peinetti ayer se realizó “una presentación formal” y “charla informativa” para los estudiantes de los cuatro colegios de Nivel Secundario de Eduardo Castex, donde se explicaron los requisitos necesarios para realizar la preinscripción a través del sistema informático “Voz por Vos”.

Videla explicó que estas becas provinciales lanzadas por el gobernador Sergio Ziliotto, surgieron con la participación política de los estudiantes” en el Consejo Provincial Estudiantil, dependiente de la Dirección de Nivel Secundario, donde los consejeros del interior transmitieron sus “preocupaciones” para “articular el mundo del trabajo y la educación superior”.

“Esto es porque existe una preocupación muy concreta y específica entre los jóvenes del interior para definir qué hacer después de sexto año porque es muy complejo resolver la problemática del alquiler y los traslados”, señaló.

Todos los colegios.

Los jóvenes castenses escucharon las explicaciones, como también ocurrió ayer en los colegios secundarios de Winifreda, Villa Mirasol y Colonia Barón. La semana anterior se realizaron charlas informativas en los establecimientos educativos de La Maruja, Caleufú, Arata, Ingeniero Luiggi y Trenel. “Se van a recorrer los 164 colegios de nivel secundario para abordar todas las inquietudes de los estudiantes”, destacó Videla.

Consultado sobre el interés por las becas “Impulsar Futuro”, Videla respondió: “Sucede que hay otras líneas de becas, pero estas tienen un monto muy importante que se pueden sostener durante toda la carrera. Y si bien no es compatible con otras becas, en este caso los montos son muy superiores y beneficiosos para los estudiantes que cursan el último año de nivel secundario”.

– ¿Cómo fue la recepción de los estudiantes?

– Se han generado grandes expectativas de los estudiantes de sexto año y de sus familias, y esto es lo que recogemos en las localidades del interior donde no hay tanta oferta educativa de nivel superior o universitario, y la principal dificultad que tienen los estudiantes del último año del secundario son el alquiler y los traslados a otras localidades.